Тюменцев предупреждают о появлении осенью нового штамма коронавируса «Эрис». Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюменской области предупреждают о появлении нового штамма коронавируса эрис. Новую волну COVID-19 ждут врачи в регионе. Согласно документу федерального управления Роспотребнадзора РФ, всплеск инфекции придется на октябрь 2023 года. К этому моменту больницы должны быть готовы к возможному наплыву пациентов и вакцинации населения.

На территории России уже зарегистрировали несколько случаев инфицирования данным заболеванием, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Вирус является более заразной версией омикрона. При этом специалисты отмечают, что заболевшие переносят болезнь в достаточно легкой форме.

Медики считают, что подсчитать процент людей, переболевших именно новым видом штамма, не получится, так как тестирование проводится выборочно, а многие пациенты просто не обращаются в больницу, лечатся амбулаторно.

По признакам новый штамм коронавируса выглядит как обезличенная респираторная инфекция.

Ранее редакция «КП» писала о том, что жители Тюмени не смогут сделать прививку от коронавируса из-за отсутствия в городе вакцины. Такое заявление сделала руководитель и главный государственный санитарный врач Тюменской области, доктор медицинских наук Галина Шарухо. По словам медика, новая партия вакцины прибудет в регион осенью.