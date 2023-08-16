Появилось видео смертельного ДТП на трассе Тюмень – ХМАО, где заживо сгорело четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В социальных сетях появилось видео трагедии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате жуткой трагедии погибли четыре человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Автомобиль «Черри», где ехала семья из югорского поселка Нефтеюганского района, выехал на встречную полосу движения и столкнулся сначала с иномаркой «Шевролет», а потом отлетел в машину «КИА». Два автомобиля загорелись.

На видеозаписи хорошо видно, как несколько человек пытаются вытащить людей из горящего автомобиля «Шевролет». В машине ехала семья из Когалыма: 43-летняя женщина, мужчина и две девочки, 17 и 12 лет.

На кадрах мужчина пытается открыть помятую дверь машины, но физических сил ему не хватает. На помощь прибегают еще люди, они поливают транспорт водой из огромных ведер. Люди буквально горели заживо, повсюду крики и паника.

– Поливайте на нее прямо! Дверь вырвать надо. Огнетушитель есть? Боже, бедная женщина, – кричит автор видео.

В автомобиле «Черри» находится семья из поселка Пойковский из трех человек, в том числе 13-летний мальчик. Душераздирающие крики девушки привлекают внимание, она стоит на обочине и плачет, у нее истерика.

Напомним, в ДТП погибла целая семья, которая находилась в автомобиле «Черри». Пассажиры «Шевролет», 43-летняя женщина, подросток и мужчина, попали в больницу. 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия.

Ранее редакция «КП» рассказывала о том, что многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП с фурой на «трассе смерти». Сегодня в Тюменской области состоялись похороны родителей и трех детей, которые скончались на месте происшествия.