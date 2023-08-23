«Хотел покончить с собой»: суд отправил тюменца на 9 лет в колонию строгого режима за захват заложников в магазине

Суд отправил тюменца на 9 лет в колонию строгого режима за захват заложников в магазине Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Военный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о захвате заложников в тюменском магазине на улице Александра Протозанова. Мужчину судили по трем статьям УК РФ – «Грабеж», «Захват заложников» и «Незаконное лишение свободы».

34-летний житель Тюмени в марте 2023 года решил свести счеты с жизнью, поскольку у него не было ни жилья, ни денег, а после тюрьмы, откуда он вышел накануне, бывшая жена и дети с ним не общались.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Сначала тюменец хотел самостоятельно уйти из жизни, но потом передумал, перед смертью ему захотелось «начудить».

– С этой мыслью он спустился вниз и пошел в круглосуточный магазин, чтобы похитить продукты питания и алкоголь. Зайдя в торговую точку, подсудимый похитил с прилавка нож и, угрожая им трем работникам магазина, заставил их закрыть все двери. После чего мужчина приказал двум продавцам проследовать в подсобное помещение, а администратора связал скотчем и, приставив нож к его горлу, потребовал от прибывших сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей средств массовой информации для дачи им интервью и его трансляции, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

На суде мужчина признался, что хотел смерти при штурме магазина. Сотрудники полиции всё время, пока преступник удерживал заложников, вели с ним переговоры. На неоднократные требования отпустить потерпевших виновный отвечал отказом, после чего силовики службы ОМОН проникли в помещение магазина и задержали тюменца, освободив заложников.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Судья выслушал позицию обвиняемого и государственного обвинителя. Тюменцу назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год, заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области. Отбывать первые три года осужденный будет в тюрьме, остальные шесть лет – в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока в законную силу не вступил. У обвиняемого есть время на его обжалование.