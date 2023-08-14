Жители тюменского поселка Московский просят ускорить сроки строительства долгожданной школы

Единственная близлежащая школа уже превысила свою вместимость в два-три раза. Фото: Татьяна Коркина

Жители тюменского поселка Московский просят власти ускорить строительство новой школы, сроки которого были перенесены на два года. Речь идет о Тюменском районе. Школу и детский сад в Московском ждут давно. Подготовку к строительству вели с 2016 года. По плану возведение нового образовательного учреждения запланировано было завершить до 2023 года.

Жилищное строительство в последние годы в поселке набрало высокие темпы, и единственная близлежащая школа, по словам родителей, уже превысила свою вместимость в два-три раза.

– Обратите внимание на строительство школы в поселке Московский. Просим сдать в 2024 году, школа переполнена, учителей не хватает. Не переносите сроки, – жалуется жительница поселка Ольга Булатова.

– Это уже третий перенос сроков! Сначала нам администрация района от имени губернатора торжественно объявила, что дети Московского МО в 2021 году уже пойдут в новую школу. Потом по «объективным обстоятельствам» перенесли на 2024-й. И что?! Где 24-й, там и 25-й подумало руководство и подмахнуло дополнительным соглашением! А дети как сельди в бочке! Уж точно не о них думали, когда подписывали, – возмущена тюменка Анна Варуна.

Власти отреагировали на жалобы местных жителей, но заявили, что, к сожалению, не могут ускорить процесс строительства школы.

«Средства на финансирование работ по строительству школы в поселке Московский Тюменского района предусмотрены в 2023 – 2025 годах. Срок завершения работ – до 02.07.2025 года», – сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, изначально планировалось, что объект в поселке Московский, в котором расположатся образовательные учреждения, построят до конца июля 2024 года.

– Ситуация с пополнением бюджета Тюменской области на фоне внешних санкций остается сложной. Чтобы продолжать строительство социальных объектов, были пересмотрены сроки финансирования. Строительство не откладывается, школа в поселке Московский будет построена. Ее открытие состоится в 2025 году, – рассказали тогда представители ГУС Тюменской области в социальной сети.

Отметим, что стоимость школы составляет 2,3 миллиарда рублей. В ней планируется разместить почти 1100 учеников, а в детском саду будет 350 мест.

Недавно редакция «КП» рассказывала, что ремонт тюменского «муравейника» на улице Республики, 92 проведут до 2029 года. Пока не известна сумма, которую потратят на ремонт знаменитого «муравейника». В 2020 году его реставрация должна была обойтись властям в 100 миллионов рублей.