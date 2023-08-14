В Тюмени ищут передержку для слепого и раненого стрижа

Фото: Неро Меригольда / Русское орнитологическое общество.

Дикую птицу тюменцы подобрали на улице неподалеку от своего дома. По словам местного жителя, стриж упал с высоты, был истощен и улететь самостоятельно не смог. Также он оказался слеп и сильно ранен.

– Упал стриж, одного глаза нет, другой, по всей видимости, слепой. Не моргает, на движения не реагирует. Были небольшие судороги, дали витамин B1, вроде стал лучше себя чувствовать. Ест очень плохо, приходится насильно кормить сверчками. Ходили в ветклинику, сказали, что если будет жить, то только в неволе. На месте глаза рана, ранее кровоточила и гноилась. На долгое время у себя оставить не могу, ищу помощь для него и постоянное место жительства, – рассказал житель Тюмени.

Фото: Неро Меригольда / Русское орнитологическое общество.

Орнитолог Тюменского государственного университета Мария Иванова рекомендует людям, подобравшим раненую птицу на улице, унести ее в теплое и темное помещение, также можно посадить в коробку с вентиляционными отверстиями для дыхания. Нельзя в это время давать воду, потому что в дальнейшем это может спровоцировать отек мозга, отмечает кандидат биологических наук.

Фото: Неро Меригольда / Русское орнитологическое общество.

Птиц нужно некоторое время передержать в спокойном состоянии, и через пару часов они приходят в себя, если черепно-мозговая травма не в тяжелой форме.

В России самый распространенный вид стрижа – черный. В конце лета стрижи отправляются в теплые края. Без посадки стрижи способны летать в течение полугода и дольше, при этом они могут преодолевать расстояние в две тысячи километров.

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