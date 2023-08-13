Ремонт тюменского «муравейника» на ул. Республики, 92 проведут до 2029 года

Фото:«муравейник» на Республики, 92 / Вадим Бегун.

Стало известно, когда отремонтируют знаменитое здание в центре Тюмени, расположенное напротив площади 400-летия. В начале нулевых объект получил прозвище «муравейник» из-за своих объемов и количества жильцов. Здание давно потрескалось и потеряло достойный вид. Туристы города часто принимают его за трущобы или общежитие. Некоторым нравится антураж дома, они часто делают с ним фотографии.

Три года назад мэр города Руслан Кухарук планировал отреставрировать облик домов, которые портят вид гостевых улиц. В документации указано, власти хотели отреставрировать фасад 200 многоэтажных домов. И «муравейник» был включен в этот перечень. В администрации города Тюмени редакции «КП» сообщили, что многоквартирный дома на Республики №92 включен в «Региональную программу капремонта на 2015–2053 годы» со сроком капремонта фасада в 2027–2029 годах.

Пока неизвестна сумма, которую потратят на ремонт знаменитого «муравейника». В 2020 году его реставрация должна была обойтись властям в 100 миллионов рублей.

Ранее редакция «КП» рассказывала о том, что для реконструкции дома-гиганта власти хотят пригласить зарубежных специалистов. И дело не в том, что они лучше местных, просто катастрофически не хватает свежего взгляда. Как правило, местные архитекторы применяют уже отработанные методики. А в случае с «муравейником» нужен новый подход, чтобы получился действительно шедевр, достойный стоять рядом с такими величественными зданиями города, как драмтеатр и другие. Руководитель арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин предложил предоставить общественности пять вариантов лучших проектов, чтобы люди сами выбрали подходящий вариант.