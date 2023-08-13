Тюменцам выпал шанс увидеть звездопад Персеиды с 12 на 13 августа

Фото: группа «Старая башня» в социальной сети ВКонтакте.

Тюменцам выпал шанс увидеть звездопад Персеиды. Жители делятся фотографиями редкого астрономического явления. Звездопад тюменцы наблюдали сегодня ночью, с 12 на 13 августа. Астрономы советовали жителям смотреть на звездный дождь где-нибудь за городом, потому что уличное освещение поглощает почти все метеоры.

- Мы выезжали за город в сторону Тобольска, чтобы выбраться из зоны засвета. И к нашей общей радости каждый увидел минимум по 10 падающих звёзд! Наблюдали примерно с 10 до 11 вечера. Было очень здорово, - рассказывает жительница Тюмени Татьяна.

К вечеру субботы небо стало абсолютно безоблачным, прозрачным и глубоким. Зажглись первые, самые яркие звезды - Вега, Арктур, Денеб. На эту ночь пришелся пик метеорного потока Персеиды. Вместо метеоров по небу летали спутники. Их было много, а три летели «паровозиком» друг за другом и ярко вспыхивали. Не исключено, что это были спутники Starlink, отмечают астрономы-любители в соцсетях.

Фото: группа «Старая башня» в социальной сети ВКонтакте.

С наступлением темноты в бездонном черном небе раскинулся Млечный путь - белесая полоса, идущая через весь небосвод. Крупные осенние звезды нависали над городом, увлекая кажущейся близостью. Ближе к часу ночи - в небе пролетел очень яркий метеор с длинным шлейфом, рассказали астрономы-любители тюменской обсерватории «Старая башня».