В теле тюменца обнаружили личинку африканского паразита

Фото: Роспотребнадзор Тюменской области.

В теле тюменца врачи обнаружили личинку африканского паразита. Житель областного центра заразился дирофиляриозом от комара. Опасный паразит в Тюменской области впервые был выявлен в 2013 году. В предыдущем году медики зарегистрировали два случая заражения нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis, в 2023 году – один.

– Все заразившиеся – взрослые люди, детей нет. Заражение не связано с профессиональной деятельностью, – объясняют санитарные врачи.

Стоит напомнить, что дирофиляриоз – это паразитное заболевание, которое относится к ларвальным гельминтозам. А именно при этом заболевании паразитирует не взрослая особь нематоды, а ее личинка, не достигшая половой зрелости. Разносчиками заразы являются комары, поэтому наиболее часто этот гельминт встречается в теплом климате. Например, в Африке или Австралии.

На протяжении последних лет наибольшее количество заболевших дирофиляриозом регистрировалось в Иране и Греции. Однако иногда эту болезнь регистрируют и в умеренном климате.

Пациенты, зараженные дирофиляриозом, испытывают покраснения и зуд на коже, болезненные уплотнения слизистой. При этом гельминт под кожей может перемещаться, что заметно для человека, как по ощущениям, так и визуально.

Зачастую дирофилярий заползает в человеческие органы зрения, под кожу в ноги, руки или шею, реже в лицо или грудь. У пациентов могут появиться такие симптомы, как слабость, пассивность, тошнота, нервозность, бессонница, повышенная температура, боли в голове и в области поражения паразитом. В 50% случаев обычно поражаются органы зрения. Человек жалуется на неприятное ощущение в глазу, наблюдается покраснение век и глаз, блефароспазм.