Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Двухэтажный жилой дом в микрорайоне Антипино продолжает пугающе разрушаться. В социальной сети «ВКонтакте» появилась фотографии здания на улице Ивана Крылова, 3 в Тюмени. На них хорошо видно, что в доме образуются трещины, крошится бетон, в некоторых местах выпадают кирпичи. Местные жители предполагают, что здание находится в крайне аварийном состоянии.

Пользователи уточняют, что управляющая компания занимается ремонтом дома, однако в реальности становится ясно, что специалисты просто оставили строительный мусор у здания: газоблоки, ломы и камни. По мнению тюменцев, они создают дополнительную тяжесть конструкции и ускоряют процесс ее разрушения.

– Жизни людей под угрозой из-за управляющей компании, «УСТЕК» по адресу Беловежская, 3/1. Друзья! Ситуация с домом на Ивана Крылова, 3 становится не просто вопиющей, но и опасной для жизни людей. Управляющая компания вновь продемонстрировала верх безразличия и, вместо того, чтобы починить разрушающуюся отмостку нашего дома, решила ее доломать. Мы несколько месяцев добивались того, чтобы УК хоть как-то обратила внимание на растрескавшуюся отмостку. Писали в прокуратуру Тюменской области, привлекали внимание общественности. Наконец, удалось сдвинуть дело с мертвой точки: представители УК приехали и начали что-то делать. Но мы получили очередной плевок в лицо: вместо того, чтобы начать восстанавливать отмостку с помощью фундамента, ее просто закидали строительным мусором! Газоблоками, ломом, камнями. Теперь они создали дополнительную тяжесть на конструкцию и ускорили процесс ее разрушения, – заявляет жительница дома Кристина.

Аналогичная ситуация происходит и с домом на улице Индустриальной, 47, где на место уже приезжали сотрудники службы технического контроля. Специалисты разрешили продолжать сантехнические работы в доме, где падают стены.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Госжилинспекции Тюменской области редакции «КП» рассказали, что знают о ситуации.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– В настоящее время на рассмотрении Государственной жилищной инспекции Тюменской области находятся обращения собственников помещений в многоквартирном доме № 3 на улице Ивана Крылова в Тюмени по вопросу ремонта здания. Государственный жилищный инспектор разбирается в ситуации, запрошены необходимые пояснения от управляющей организации. В установленные законом сроки предоставим обратившимся гражданам ответы, – пояснили в ГЖИ.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», двухэтажный дом на Ивана Крылова был построен в 1976 году. На сегодняшний день в нем живет 41 человек. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт – 26,5 тысячи рублей.