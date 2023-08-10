Александр Яковлев: «Со спортом по жизни»

Фото: Александр Яковлев / предоставлено КП

«О спорт, ты – мир!» – это крылатое выражение любят цитировать не только спортсмены, но и все, кто не представляет свою жизнь без движения. В преддверии Дня физкультурника мы встретились с директором детско-юношеской спортивной школы «Прибой» Александром Яковлевым и поговорили о том, какую роль в его судьбе сыграл первый учитель физкультуры, почему медицине он предпочел спорт, и обсудили, какие возможности и перспективы открывают перед подрастающими спортсменами современные спортшколы.

- Александр Владимирович, вот уже много лет ваша жизнь неразрывно связана со спортом. Расскажите, как переплелись ваши судьбы. Кому вы можете сказать спасибо за ваше профессиональное становление?

- Мой физкультурный подъем начался с первого класса. Учителем физкультуры в нашей школе была Галина Николаевна Аржиловская: любитель спорта, очень активный человек и истинный фанат своего дела. Именно она привлекла меня к занятиям физкультурой и с головой окунула в мир спорта, познакомила с лыжами, футболом, хоккеем, дзюдо и со всеми другими спортивными секциями, какие только были доступны школьникам в начале восьмидесятых. С самого первого урока и до старших классов физкультура была моим любимым школьным предметом – уроком, куда мы всегда бежали с радостью и где проводили время с пользой и удовольствием. Помню, что одобрения и похвалы Галины Николаевны, которая была не только педагогом с большой буквы, но и прекрасным организатором и требовательным человеком, мы ждали с особым трепетом. Ее авторитет был непререкаем и сравним по значимости с влиянием директора школы. Любовь к спорту я перенял именно у своей первой учительницы по физкультуре, за что ей очень благодарен.

- Повлиял ли пример и образ жизни родителей на ваше увлечение спортом и будущий жизненный выбор?

- Спортом мои родители не занимались и назвать их спортивными людьми, пожалуй, нельзя. Да, они любили культурный спортивный досуг, скажем, покататься на лыжах с друзьями, папа занимался гирями, но приверженцами какого-то конкретного спорта они не были. Ключевую роль в моем профессиональном самоопределении сыграла Галина Николаевна: она настойчиво повторяла родителям, что мне нужно идти в спорт, а они, в свою очередь, прислушались к мнению и рекомендациям педагога, которая и определила вектор моего дальнейшего развития.

Фото: Александр Яковлев / предоставлено КП

Школьные годы спортивные

- Поделитесь, как вашему учителю удавалось так замотивировать учеников к занятиям физкультурой. Какие педагогические приемы можно взять на вооружение и сегодня?

- Спортивный зал был всегда для нас открыт, и мы с ребятами жили этим. В спортзал ходили не только на уроки, но и тогда, когда Галина Николаевна занималась там внеурочной деятельностью, какими-то хозяйственными делами, а мы в это время могли покидать мяч, побегать. Это был для нас, без преувеличения, храм – место, куда нас тянуло с неудержимой силой. Галина Николаевна обладала неиссякаемой энергией, которой заряжала и мотивировала всех вокруг. Если на улице зима, мороз и на лыжах мы кататься не можем, программа урока тут же адаптировалась под погодные условия: мы садились в классе за парты и Галина Николаевна рассказывала про Олимпиады. А во время проведения Олимпиад мы обязательно следили за соревнованиями, знали всех спортсменов и чемпионов: по биатлону, легкой атлетике, лыжам – были полностью погружены в спортивную атмосферу.

- Получается, в вашей школе, как и на Олимпиаде, были представлены разные виды спорта?

- Да, и по всем видам спорта мы преуспевали, выигрывали турниры и показывали отличные результаты. Лыжи, футбол, хоккей на льду, шахматы, шашки, дзюдо. Мы даже устраивали соревнования по биатлону: надували воздушные шары, бегали на лыжах, стреляли из воздушек. Галина Николаевна водила нас в турпоходы с палатками, причем в лес мы отправлялись семьями, катались верхом на лошадях... Летом, чтобы тренироваться в футбол, мы под руководством нашего учителя сами делали стадион и разметку, плели сетку для ворот техникой макраме. И это только малая часть того, что Галина Николаевна придумывала и организовывала, чтобы нас заинтересовать, увлечь, влюбить в спорт. Неудивительно, что когда пришло время определиться с выбором профессии, то сомнений у моего учителя и у меня не было, – физкультурный факультет ТГУ.

А может, в медицинский?

- Однако, прежде чем с головой уйти в физическую культуру, вы успели поучиться медицине. Расскажите, как так сложилось, если, казалось бы, ваш профессиональный путь был заранее предопределен.

- Перед вступительными экзаменами к нам приехала бабушка, которая сама работала в школе, и сказала, что учиться физкультуре я всегда успею, а потому сначала мне нужно испытать силы на другом поприще – более серьезном. И вот так она уговорила меня и родителей на медицинский. Я два года отучился в медколледже, поработал медицинским сотрудником и понял, что спорт мне ближе и интереснее. Уже закончив медицинский колледж, я успешно выдержал все вступительные испытания и был зачислен на факультет физической культуры в Тюменский государственный университет. Можно сказать, что я проверил на прочность свое намерение связать жизнь со спортом и сверил вектор дальнейшего развития.

- Когда вы учились в медицинском колледже, то со спортом не расставались – продолжали заниматься?

Фото: Александр Яковлев / предоставлено КП

- Да, поступив в медколледж, я записался в секцию. В школе я как любитель два года занимался дзюдо и параллельно с этим услышал про греко-римскую борьбу, про Владимира Васильевича Чебоксарова – чемпиона мира и Европы, призера Олимпийских игр – и загорелся этим видом спорта. Раза три-четыре приходил в «Динамо», присматривался к карате, дзюдо и к греко-римской борьбе – на ней в итоге и остановил свой выбор. Мне исполнилось пятнадцать лет, когда я записался в секцию к Виктору Николаевичу Барсукову, который, к слову, до сих пор работает у нас, в спортивной школе «Прибой».

- Как прошли годы учебы в университете и какой была ваша первая работа по специальности?

- Для меня учеба – это счастливое время. Поступил в университет, учился, тренировался. Закончив ТГУ, получил распределение в спортивное общество «Динамо» как тренер по греко-римской борьбе. Немного поработал в этом качестве, и Владимир Васильевич Чебоксаров, возглавлявший Федерацию греко-римской борьбы Тюменской области, пригласил меня к ним, в Федерацию, где я проработал порядка семнадцати лет. Мы организовывали выездные спортивные лагеря, крупные спортивные соревнования, такие как всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Васильевича Чебоксарова, традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Ивановича Кузнецова, турнир по греко-римской борьбе имени основателя греко-римской борьбы в городе Тюмени Юрия Михайловича Тучина.

- И все это время вы продолжали профессионально заниматься греко-римской борьбой?

- Спортсмен долго «заходит» в спорт и так же долго из него «выходит». Сразу спорт не бросают. Я тренировался и работал, отслужил в Тюмени в армии. Успевал все совмещать.