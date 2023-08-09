В Тюмени на ходу загорелся автобус №55 с пассажирами внутри

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Практически на ходу пришлось выскакивать пассажирам из автобуса на улице Республики. Виной всему пожар в двигателе. В среду, 9 августа 2023 года, в центре Тюмени прямо во время движения загорелся автобус «ПАЗ» 2017 года выпуска, который следует по маршруту «поселок ДОК – ЖК Акватория».

Пользователи паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте выложили видео последствий пожара с автобусом 55 маршрута. На кадрах видно, как на перекрестке улицы Республики и Старый Тобольский тракт остановился общественный транспорт. Буквально через несколько секунд выскочил водитель и открыл крышку двигательного отсека. Там уже полыхали языки пламени. Пассажирам автобуса пришлось выскакивать на дорогу практически под колеса других автомобилей.

Позже выяснилось, что у автобуса загорелся моторный отсек. Водитель подручными средствами начал тушить огонь. Очевидцы заявляют, что на место происшествия приезжали спасатели, как сообщили тюменцы, к их прибытию водитель сам справился с возгоранием с помощью огнетушителя и подручных средств.

Аналогичная ситуация произошла 9 августа с маршруткой №65 на ул. Профсоюзной, в Тюмени.

— В 16:25 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на ул. Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Водитель потушил огонь собственными силами, до приезда сотрудников МЧС. Еще один автобус загорелся на ул. Профсоюзной, в районе дома №11. Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших, — сообщили редакции в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Предварительно, в пожаре никто из пассажиров и сотрудников общественного транспорта не пострадал.