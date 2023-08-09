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Дом. Семья9 августа 2023 9:55

В тюменском зоопитомнике построили вольер для медведицы Груши с бассейном и берлогой

Медведица Груша в Тюмени получила новый вольер
Серафима Краснова
Фото: Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

Фото: Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

В тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» сотрудники вместе с волонтерами завершили строительство вольера для медведицы Груши.Площадка находится в деревне Патрушево. Строительство большого вольера заняло несколько месяцев, сотрудники питомника завершили работы до осени.

В настоящее время медведица получила собственный свободный дом. Внутри находится специальное, безопасное оградительное устройство. Также в распоряжении медведицы есть бассейн и собственная берлога.

На видеозаписи, опубликованной в группе питомника, можно увидеть, что Груша очень рада новому дому. В жару медведице сразу полюбился именно бассейн. Она из него пьет, иногда купается и умывается.

Напомним, медведица Груша – акробатка и канатоходка, ей уже больше 20 лет. В этом году она должна отметить свое 25-летие. Груша попала в тюменский приют уже будучи на пенсии. Когда у косолапой появилось бельмо на глазу, она стала непригодной для работы в цирке. Так, медведица переехала из Москвы в Тюмень. Сотрудники приюта отмечают, что свою цирковую жизнь Груша не забыла, поэтому иногда хватает грабли и грациозно вышагивает по вольеру.

Ранее «КП» рассказывала, как в зоопитомнике под Тюменью животные спасаются от жары.

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