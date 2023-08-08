«Ненавижу вас»: тюменский треш-стример в прямом эфире оскорблял мусульман и их матерей

Фото: группа «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюмень опять «прославилась» в социальных сетях. Местный треш-стример в прямом эфире оскорблял кавказские народы и их матерей. Кусок эфира попал в интернет и наделал шума. Теперь блогеру предстоит ответить по закону.

Тюменец под ником «Вячеслав Ольховский» оскорбительно высказался о мусульманах и представителях народов Кавказа, а также Центральной Азии, обозвав их нецензурными слова, брань в отношении людей, определенной религии и национальности, шла на протяжении всего прямого эфира. Также матерные слова прозвучали в адрес матерей представителей народов Кавказа.

Зрителей эфира данный факт сильно возмутил и взбудоражил. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, хорошо слышно, как за кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. Иногда из уст мужчины вырывались угрозы на половую неприкосновенность человека: «Ненавижу вас, я всегда вас ненавидел, изнасилую» . Судя по видео, блогер пьян, эти же слова говорит и его компаньонка в прямом эфире:

- Слава, тебе вообще пить нельзя. Ты неадекватным становишься, я тебя в больницу сдам, - слышно за кадром.

Одна из зрительниц скандальной трансляции отмечает, что блогер уже на протяжении четырех месяцев ведет стримы в приложении «Друг вокруг». Известно, что у него есть супруга и маленькая дочь, которой нет и года. И действительно, на видеозаписи можно рассмотреть такой комментарий: «Слава, тише, ты дочку разбудишь».

Известно, что мужчина безработный, ранее проживал в Омске, но переехал с семьей в Тюмень два года назад. На жизнь зарабатывает стримами. Вместе с женой они ловят хайп. А именно придумывают различные сценарии, иногда супруга выгоняет его из дома, а жить ему негде. Зрители активно донатят тюменцу, присылая денежные средства на банковскую карту.

Примечательно, что стример не скрывает от подписчиков, что сценарии для ссор придумывает заранее и все это фейк.

В комментариях под видеозаписью пользователи напомнили треш-стримеру, что за возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, предусмотрена уголовная ответственность по статье 282 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, еще одна блогерша прославилась ранее в Тюмени. Стримершу Жади закрыли в СИЗО за угрозы в адрес несовершеннолетнего сына в прямом эфире. Блогер угрожала ребенка, кричала, что убьет его и даже нападала с кулаками. Тюменка пробудет в СИЗО до 10 сентября. Ее детей, 12-ти и четырех лет, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, где они будут находиться до выяснения всех обстоятельства произошедшего.