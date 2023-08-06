День рождения Тюменской области 14 августа 2023: афиша, куда сходить и что посмотреть

Власти утвердили перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий на День Тюменской области в 2023 году. Фото: Виктория Гаврик

В этом году Тюменская область празднует свой 79-й день рождения. По этому случаю власти вместе со спонсорами приготовили обширную праздничную программу. С 14 по 20 августа жителей региона ждут концерт группы «Иванушки International», роскошные спектакли, представления, концерты музыкальных групп и исполнителей на разных площадках. Мы подготовили удобную афишу, чтобы вы ничего не пропустили и спланировали интересный маршрут.

Власти утвердили перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий на День Тюменской области в 2023 году сегодня, 6 августа. Всего запланировано 30 официальных мероприятия в разных районах региона.

В основном они пройдут 12 и 14 августа 2023 года, когда и будет массово отмечаться 79-летие области. Мероприятия пройдут на разных точках, которыми выбраны такие как площадь 400-летие Тюмени, во дворе дома Буркова, у мультицентра «Контора пароходства» и на Красной площади Тобольского кремля.

Самая насыщенная программа в этом году — на площади 400-летия и у «Конторы пароходства». Мы подробно расписали мероприятия по часам. Смотрите внимательнее, куда бы вам хотелось попасть больше всего.

Пелагея и группа «Иванушки International» в Тюмени

Концерт группы «Иванушки International»

Где: площадь 400-летия Тюмени

Во сколько: с 20:00, 14 августа.

Артисты Тобольского драмтеатра представят жителям и гостям Тюмени спектакль под названием «Меж юношей безумных». Он начнется 14 августа, в 21:00, указано в афише правительства Тюменской области. Горожане смогут посмотреть на представление во дворе дома Буркова на улице Дзержинского, 30.

Концерт группы «SYNTHEZZA»

Во сколько: 15 августа, 19:00

Где: у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А).

Еще два концерта состоятся в Тюмени. 16 августа 2023 года пройдет концерт музыкальной группе «AETERNA» в 19:00. Мероприятие состоится у ДК «Нефтяник» на улице Осипенко,1. Также властями запланирован концерт Хоровой капеллы «ЛЕТО МУЗЫКА КИНО» на 17 августа в 19:00 на площади Европы.

Концерт оркестра «Камерата Сибири» «Времена года»

Во сколько:18 августа, 19:00

Где: у Тюменской филармонии (ул. Республики, 34).

Представление «Ворожба» от театра огня «ГЕЛИОС» пройдет в Тюмени у «Конторы пароходства» на улице 25-го Октября, 23А в субботу, 19 августа, в 20:30.

А на следующий день в Тюмени запланирован концерт российской певицы Пелагеи. Мероприятие бесплатное, его организуют местные предприниматели. Он пройдет в воскресенье, 20 августа, на площади 400-летия Тюмени. Начало концерта: 19:00. Масштабное шоу станет заключительным этапом празднования дня рождения Тюменской области.

Фестиваль «Дружбы народов» и выступление петербургского коллектива «Пташица» в Тобольске

Фестиваль «Дружбы народов» и выступление петербургского коллектива «Пташица» в Тобольске. Фото: Виктория Гаврик

На Центральной площади Тобольского кремля состоится фестиваль «Дружбы народов», а позже здесь выступит коллектив «Пташица» из Санкт-Петербурга. В этот же день, 12 августа, перед гостями и жителями города разыграют спектакль артисты Тобольска. Начало: 12:00.

Показательные выступления компании «ЮТЭЙР» и огненное шоу состоится на Красной площади Тобольского кремля в субботу, 12 августа. Старт: 13:00.

Концертная программа для жителей Ишима на день рождения Тюменской области.

Фото: пресс-служба администрации Ишима.

Концертная программа «Мой край родной»

Когда: 12 августа

Где: площадь Дворца культуры (пл. Привокзальная, 17).

Музыкальная программа «Люблю тебя, мой край Родной!» ждет жителей и гостей Ишима 18 августа 2023 года у ДШИ имени Алябьева на улице Карла Маркса, 36. Перед зрителями выступят различные музыканты и местные коллективы.

Исторические игры и концертная программа для жителей Ялуторовска:

Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска.

Концертная программа с участием коллективов культурного центра «Арт-вояж»

Когда: 14 августа

Где: Городской сад (ул. Ленина, 19, стр. 1).

Игра «Сибирский капитал», посвященная истории развития Тюменской области

Когда: 14 августа

Где: ДШИ им. Мамонтова (ул. Ленина, 44).

Музыка и танцы для гостей и жителей Заводоуковска

Фото: пресс-служба администрации Заводоуковска.

Праздничная программа «Нам воспевать Тюменский край»

Дата: 14 августа

Где: Центральный парк.