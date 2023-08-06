День рождения Тюменской области 14 августа 2023: афиша, куда сходить и что посмотреть

Власти утвердили перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий на День Тюменской области в 2023 году.
Фото: Виктория Гаврик
В этом году Тюменская область празднует свой 79-й день рождения. По этому случаю власти вместе со спонсорами приготовили обширную праздничную программу. С 14 по 20 августа жителей региона ждут концерт группы «Иванушки International», роскошные спектакли, представления, концерты музыкальных групп и исполнителей на разных площадках. Мы подготовили удобную афишу, чтобы вы ничего не пропустили и спланировали интересный маршрут.
Власти утвердили перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий на День Тюменской области в 2023 году сегодня, 6 августа. Всего запланировано 30 официальных мероприятия в разных районах региона.
В основном они пройдут 12 и 14 августа 2023 года, когда и будет массово отмечаться 79-летие области. Мероприятия пройдут на разных точках, которыми выбраны такие как площадь 400-летие Тюмени, во дворе дома Буркова, у мультицентра «Контора пароходства» и на Красной площади Тобольского кремля.
Самая насыщенная программа в этом году — на площади 400-летия и у «Конторы пароходства». Мы подробно расписали мероприятия по часам. Смотрите внимательнее, куда бы вам хотелось попасть больше всего.
Пелагея и группа «Иванушки International» в Тюмени
Концерт группы «Иванушки International»
Где: площадь 400-летия Тюмени
Во сколько: с 20:00, 14 августа.
Артисты Тобольского драмтеатра представят жителям и гостям Тюмени спектакль под названием «Меж юношей безумных». Он начнется 14 августа, в 21:00, указано в афише правительства Тюменской области. Горожане смогут посмотреть на представление во дворе дома Буркова на улице Дзержинского, 30.
Концерт группы «SYNTHEZZA»
Во сколько: 15 августа, 19:00
Где: у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А).
Еще два концерта состоятся в Тюмени. 16 августа 2023 года пройдет концерт музыкальной группе «AETERNA» в 19:00. Мероприятие состоится у ДК «Нефтяник» на улице Осипенко,1. Также властями запланирован концерт Хоровой капеллы «ЛЕТО МУЗЫКА КИНО» на 17 августа в 19:00 на площади Европы.
Концерт оркестра «Камерата Сибири» «Времена года»
Во сколько:18 августа, 19:00
Где: у Тюменской филармонии (ул. Республики, 34).
Представление «Ворожба» от театра огня «ГЕЛИОС» пройдет в Тюмени у «Конторы пароходства» на улице 25-го Октября, 23А в субботу, 19 августа, в 20:30.
А на следующий день в Тюмени запланирован концерт российской певицы Пелагеи. Мероприятие бесплатное, его организуют местные предприниматели. Он пройдет в воскресенье, 20 августа, на площади 400-летия Тюмени. Начало концерта: 19:00. Масштабное шоу станет заключительным этапом празднования дня рождения Тюменской области.
Фестиваль «Дружбы народов» и выступление петербургского коллектива «Пташица» в Тобольске
Фестиваль «Дружбы народов» и выступление петербургского коллектива «Пташица» в Тобольске.
Фото: Виктория Гаврик
На Центральной площади Тобольского кремля состоится фестиваль «Дружбы народов», а позже здесь выступит коллектив «Пташица» из Санкт-Петербурга. В этот же день, 12 августа, перед гостями и жителями города разыграют спектакль артисты Тобольска. Начало: 12:00.
Показательные выступления компании «ЮТЭЙР» и огненное шоу состоится на Красной площади Тобольского кремля в субботу, 12 августа. Старт: 13:00.
Концертная программа для жителей Ишима на день рождения Тюменской области.
Фото: пресс-служба администрации Ишима.
Концертная программа «Мой край родной»
Когда: 12 августа
Где: площадь Дворца культуры (пл. Привокзальная, 17).
Музыкальная программа «Люблю тебя, мой край Родной!» ждет жителей и гостей Ишима 18 августа 2023 года у ДШИ имени Алябьева на улице Карла Маркса, 36. Перед зрителями выступят различные музыканты и местные коллективы.
Исторические игры и концертная программа для жителей Ялуторовска:
Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска.
Концертная программа с участием коллективов культурного центра «Арт-вояж»
Когда: 14 августа
Где: Городской сад (ул. Ленина, 19, стр. 1).
Игра «Сибирский капитал», посвященная истории развития Тюменской области
Когда: 14 августа
Где: ДШИ им. Мамонтова (ул. Ленина, 44).
Музыка и танцы для гостей и жителей Заводоуковска
Фото: пресс-служба администрации Заводоуковска.
Праздничная программа «Нам воспевать Тюменский край»
Дата: 14 августа
Где: Центральный парк.