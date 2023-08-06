В Тюмени жители сфотографировали редкое природное явление. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени заметили уникальное природное явление. Сотни паутин образовались в Гилевской роще на деревьях и заборе ранним утром 6 августа. Журналисту «КП» удалось сделать интересные фотографии природного явления. Влажность воздуха сегодня в городе составила 50%, даже появился густой туман, который помешал работе тюменского аэропорта Рощино.

В Тюмени Гилевская роща «утонула» в загадочной паутине. Фото: Виктория Гаврик

По мнению биологов, туман обычно возникает при испарении воды с теплой поверхности в холодный воздух, или при охлаждении насыщенных влагой теплых воздушных потоков. Зачастую туман можно часто наблюдать вечером или с утра из-за сильного ночного охлаждения слоя воздуха у земли. Охлажденный воздух оказывается пересыщенным влагой, отчего водяной пар превращается в мелкие капельки воды.

Паутина делается липкой за счет водорастворимого белкового клея. Фото: Виктория Гаврик

Именно туман и высокая влажность послужили образованию редкого природного явления в Гилевской роще. Капли влаги осели на паутину, которую за ночь сплели насекомые.

Способность прясть шелк и создавать ловушки для насекомых необходима для выживания многих видов пауков, считают биологи. При этом паутина должна быть одновременно клейкой и прочной, чтобы успешно удерживать жертв. Паутина делается липкой за счет водорастворимого белкового клея. При этом клей поглощает воду из атмосферы и должен быть оптимизирован для конкретных условий влажности.

Наиболее активное время для пауков приходится на ночь, с 21 до 23 и с 3 до 5 часов ранним утром. Фото: Виктория Гаврик

- Наиболее активное время для пауков приходится на ночь, с 21 до 23 и с 3 до 5 часов ранним утром. Обычно они плетут паутину ночью, а утром, если влажность воздуха превышает показатели, то на ней образуются тонкие капли воды. Таким образом, получается такой красивый узор, - рассказали эксперты.