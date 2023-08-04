В Тюменской области 30 групп в детских садах ушли на карантин из-за энтеровируса

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемые кишечными вирусами. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 30 групп детских садов отправили на карантин из-за энтеровируса, сообщили в Роспотребнадзоре Тюменской области. Санитарные врачи заявляют, что в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусом, поэтому и участились случаи отправления групп на карантин, так как 97% заболевших – дети дошкольного возраста.

– На сегодняшний день (4 августа) приостановлена деятельность 30 групп в 14 дошкольных образовательных учреждениях Тюменской области. Стали появляться заболевшие и в муниципальных районах. Это традиционное явление, сначала болеющие появляются в больших, крупных городах, а потом уже в селах и других населенных пунктах, – рассказала руководитель и главный государственный санитарный врач Тюменской области, доктор медицинских наук Галина Шарухо.

По словам главы Роспотребнадзора региона, пик заболеваемости энтеровирусом был зарегистрирован в июле 2023 года. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, специалисты уже не выявляют новые очаги инфекции. В целом санитарные врачи принимают решение отправить группу в детском саду на карантин, если появляется даже один заболевший ребенок. Такое решение было принято Роспотребнадзором, чтобы снизить риски заражения.

– Нам важно не допустить очаговость инфекции. Мы не приостанавливаем деятельность детских игровых комнат. Однако если у родителей есть возможность не водить детей в места массового скопления людей сейчас, то лучше этого не делать. Также мы рекомендуем родителям своевременно обращаться к врачам и тщательно следить за здоровьем детей, – пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, энтеровирусная инфекция – это группа острых инфекционных болезней, вызываемые кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующихся лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы, легких, печени, почек и других органов.

Чтобы избежать заболевания, надо чаще мыть руки, промывать овощи и фрукты кипяченой или бутилированной водой. Не контактировать с заболевшими людьми, у которых есть сыпь, температура и диарея. Не купаться в бассейнах, где нет обеззараживания воды. При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула следует немедленно обращаться за медицинской помощью.