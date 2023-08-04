Жители Тюмени не смогут сделать прививку от коронавируса из-за отсутствия в городе вакцины

Вакцина от коронавируса в Тюменской области появится только осенью. Фото: Татьяна Коркина

Вакцины от коронавируса в Тюменской области пока нет. Такое заявление сделала руководитель и главный государственный санитарный врач Тюменской области, доктор медицинских наук Галина Шарухо. К главе Роспотребнадзора региона обратилась местная жительница Галина Киселева. Женщина хотела привиться от коронавируса сейчас, потому что не планировала ставить прививку в сезон эпидемии.

- Сейчас вакцины на территории нашего субъекта нет. Разработчики разрабатывает новые вакцины к новым штаммам, которые более актуальны. Рекомендованы прививки категориям граждан, которые состоят в группе риска. Вакцина от коронавируса появится в Тюменской области ближе к осени. С сентября начинается подготовка к сезону гриппа. Прививка будет рекомендована людям, которые состоят к группе риска, - заявила Галина Шарухо.

По словам врача, в группе риска входят пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, бронхит, бронхиальная астма, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Тюменской области считает, что риски от коронавируса снизились, поэтому COVID-19 теперь относится к сезонным заболеваниям.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области 30 июня 2023 года сняли режим повышенной готовности из-за COVID-19. Он действовал в регионе на протяжении 1 200 дней