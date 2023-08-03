В Тюмени между жителями и собачниками развернулась целая война. Фото: Виктория Гаврик

Между жителями Тюмени и собачниками разгорелся нешуточный конфликт. Посетители перинатального центра жалуются в социальных сетях, что территория медицинского учреждения превратилась в зону выгула собак. Примечательно, отмечают тюменцы, что многие из собак не на поводке, а также хозяева отказываются убирать за своими питомцами.

«Все зеленые зоны территории ПЦ забетонированы туалетами этих самых собак. Там беременные гуляют по вечерам, бабушки с палочками занимаются, мамы с колясками, а собаки бегают, лают на них, не слушаются. С 19 до 21 часа там толпа собачников, особенно в районе 3-го корпуса. Некоторые заходят на территорию с Немцова и сразу отпускают с поводка. И рядом с собакой не идут, плевали они на прохожих. Видимо, охрана самого ПЦ не справляется. Собачники «накакали» сверху на таблички «Выгул собак запрещен». Всем плевать, ведут себя как хозяева территории эти собачники», – пишет анонимный пользователь в тюменской группе.

Жители поддержали крик о помощи возмущающихся. Некоторые отметили, что и сами сталкиваются с подобной проблемой во дворах, у школ и даже рядом с детскими садами.

«Есть такое! Шла на УЗИ уже по территории ПЦ, и девушка двух хаски там выгуливала. Они навалили (только собаки, девушка нет), и она начала уходить. На просьбу убрать за своими друзьями – агрессия. Конечно, охраны не хватает между всеми корпусами их гонять. Собак люблю, но свою бы туда не повела, не настолько слабоумная», – вторит Татьяна Иванова.

«В каждом районе аналогичная ситуация! Благоустроили территорию возле дома, завезли плодородную землю, прекрасный газон разбили. Теперь собачники со всей округи водят на этот газон своих собак испражняться. Уже к следующему лету газон превратился в выжженную землю с горами фекалий, в которых роятся мухи. Причем в 300 метрах площадка для выгула, большая и оборудованная. Не ходят! Лень», – заявляет Юлия Майская.

«Еще будьте любезны обратить внимание. На территории и возле школ, особенно 68, выгуливают собак. Просто нет слов...когда ребенка ведешь в школу, а на асфальте, простите, размазаны «отходы» собак», – накипело у местной жительницы по имени Надежда.

С аналогичной проблемой сталкиваются жители микрорайона «Ново-Патрушево», там собачники выгуливают своих питомцев прямо у таблички «Выгул собак запрещен». В сквере Неумоева такая же ситуация. В ответ владельцы хвостиков высказали свою позицию и адресовали пост возмущения в сторону властей, которые не могут построить в городе нормальную площадку для выгула домашних питомцев.

– Просьба к администрации обратить внимание на то, что в центре города нет ни одной площадки для выгула собак, – заявила Женя Морозова.

Что думают по этому поводу в администрации?

В департаменте здравоохранения Тюменской области ответили, что сотрудники перинатального центра могут лишь сделать замечание владельцам четвероногих, но у них нет административных ресурсов для задержания нерадивых собачников.

– К сожалению, многие граждане действительно их игнорируют, но у администрации центра и охраны нет административных ресурсов для задержания владельцев собак до приезда полиции. Мы лишь имеем право делать замечания и предупреждения. Мы обязательно предпримем дополнительные меры, ограничивающие свободный доступ на территорию в вечернее время, и разместим новые таблички там, где их не хватает, в том числе на входах на территорию. Проведем инструктаж с коллективом охраны для усиленной бдительности по этому вопросу. Администрация центра, пользуясь случаем, напоминает, что выгул животных на территории медицинского центра, где находятся женщины и новорожденные дети, недопустим. Благодарим за сигнал, – пояснили в депздраве.

В администрации города на запрос редакции «КП» ответили, что ситуацию с выгулом домашних питомцев в неположенном месте контролирует ветеринария Тюменской области, именно они могут накладывать штраф.

– Нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, – штраф от 1000 до 3000 рублей. За повторное нарушение грозит штраф от 3000 до 5000. Содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов – от 500 до 1000, а выгул в неположенных местах, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте, нахождение собаки в общественных местах без сопровождения хозяина – от 1000 до 3000 рублей, – напомнила председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Чтобы построить площадку для выгула домашних животных, необходимо соблюдение ряда требований, а именно: удаленность от жилых домов. К сожалению, в некоторых местах застройка района этого не позволяет сделать, сообщают в мэрии. Узнать список площадок для выгула собак можно на официальном портале «Тюмень – наш дом».