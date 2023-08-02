Как небольшие квартиры заставляют нас ссориться и толстеть

Архитектурное бюро «Река», Николай Гагин.

Пока мы учимся правильно организовывать пространство и покупаем кровати, которые можно убрать на день или превратить в рабочее место, ученые выдают неутешительные новости – даже эргономичные маленькие квартиры вредят нашему здоровью.

Психологи Бостонского и Нью-Йоркского университетов провели ряд независимых исследований и выяснили, что семьи, живущие в маленьких квартирах, чаще подвержены стрессу и ссорам, что вполне логично. Человек, не имеющий возможности побыть наедине с собой, становится раздражительней и срывается на близких. На фоне постоянного стресса у взрослых членов семьи развивается апатия и растет риск набора лишнего веса.

У детей тоже не все гладко. Сьюзен Сэгерт в ходе исследований выяснила, что дети, живущие в маленьких квартирах, чаще, чем их одноклассники, испытывают проблемы с общением, концентрацией и успеваемостью.

Выход из ситуации лежит на поверхности – переезжать в квартиру, соразмерную количеству членов семьи. Да, цены на недвижимость не радуют, но застройщики и банки сейчас предлагают выгодные условия для покупки. Недавно Сбер снизил ставку по «Семейной ипотеке» – до 1,6% и ипотеке с господдержкой – до 3,6% на период строительства*. А компания RODINA Development дает скидки 300 000 на трехкомнатные квартиры в малоэтажном ЖК OK!LAND. К ним можно прийти на экскурсию и лично ощутить разницу между стандартной квартирой и квартирой с высокими потолками и террасой.

Квартал находится в 5 минутах езды от Гилевской рощи и окружен озерами Песьяное и Кривое. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, ТЦ и остановки общественного транспорта.

Пространство в OK!LAND продумано так, чтобы вам было комфортно на всей территории квартала: ландшафтный дизайн, места для отдыха во дворе, теплые тамбуры для гостей и домофон с Face ID, который впустит вас в дом даже без ключа.

Записаться можно по телефону: +7 (3452) 61–21–90.

*Акции действуют до конца августа 2023 г. Распространяются на 3-комнатные квартиры в ГП-2 ЖК OK!LAND. Застройщик ООО СЗ «Родина», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Условия программы «Семейная ипотека»:

– Заемщики – граждане РФ.

– Наличие первого или любого следующего ребёнка с гражданством РФ, рожденного в период с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2023 г., наличие ребёнка с гражданством РФ с инвалидностью или двое и более детей, не достигших 18 лет.

– Приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком – юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда или его управляющей компании.

– Максимальная сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области – до 12 млн руб., для остальных субъектов РФ – до 6 млн руб.

– Минимальная сумма кредита – 300 000 руб.

– Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

– Срок кредита – от 1 года до 30 лет.

* Не является публичной офертой.

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