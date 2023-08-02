Жители Тюмени 1 августа стали свидетелями суперлуния и серебристых облаков

Минувшей ночью в небе над Тюменью наблюдалось редкое атмосферное явление. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня ночью тюменцам могли позавидовать и москвичи, и даже жители Европы. Дело в том, что во вторник жители Сибири и Урала увидели «кровавую» луну. Ее еще называют осетровая луна. Однако первое не является астрономическим термином.

Во вторник, 1 августа, Луна приблизилась к Земле на 25,4 тысячи километров. Это явление получило название суперлуние. Во время него при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычно.

Фотографиями уникального природного явления поделились тюменцы в соцсетях. Показываем некоторые из них. Луну было хорошо видно с 22:00, чем ближе к ночи, тем она становилась более заметной. Погода в этот вечер миловала, поэтому жители могли полюбоваться спутников Земли вдоволь. Кроме того, в эти сутки тюменцам посчастливилось наблюдать еще одно редкое атмосферное явление под названием «серебристые облака», замеченном в небе над городом вечером вторника, 1 августа 2023 года, сообщается в паблике тюменской обсерватории «Старая башня» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Пока суперлуна преодолевает облачность у южного горизонта, с противоположной стороны - на севере - появились серебристые облака! Это чудо летних ночей обычно наблюдается в июне-июле, но в этом году у нас в Тюмени их почти не было. И вот сегодня в ночь суперлуния они наконец-то появились, да еще такие яркие, многослойные, переливающиеся! Спешите видеть, - заявляется в группе тюменской обсерватории.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Пост сопровожден снимком серебристых облаков. По мнению автора, выглядит явление действительно потрясающе.

Напомним, что серебристые облака в тюменском небе наблюдаются каждый год. Ранее о первом в 2023 году лунном затмении 22 и 23 мая сообщали сотрудники обсерватории.

Фото: тюменская обсерватория «Старая башня».

Согласно открытым данным, основу серебристых облаков составляют кристаллы замерзшей влаги, конденсируемой, а после формирующей ледовую оболочку вокруг микроскопических частиц (0,1-0,7 мкм) земного или космического происхождения. Этим объясняется максимальная прозрачность таких образований, задерживающих собой всего лишь тысячную долю светового потока.