Эксперты изучили, где выгодно снимать квартиру молодым Фото: Татьяна Коркина

Аренда квартиры для молодого человека часто является нелегким финансовым бременем. Где в стране жилье для молодежи является наиболее доступным? Исследование на эту тему провели специалисты госкорпорации ВЭБ.РФ.

- Это исследование — часть масштабной работы по оценке качества жизни в российских городах, - рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Оказалось, что одним из лучших в стране по показателям доступности жилья для студентов и молодых специалистов стал Тобольск. Стоимость аренды квартиры в Тобольске относительно низкая, что очень важно для начинающего специалиста. Согласно данным Индекса компании, отношение средней арендной платы к среднедушевому ежемесячному доходу в Тобольске составляет 11,8 процента, в среднем же по России этот показатель почти втрое выше — 33,3 процентов. Дополнительным плюсом будет то, что в городе относительно небольшая доля износа коммунальных сетей, а значит, невысок шанс столкнуться со сбоем в городских сетях и отключением воды или отопления. Также в Тобольске почти 90 процентов домохозяйств имеют доступ к интернету, что важно для молодежи.

Базарная площадь в Тобольске Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тобольск входит в кластер городов «С достатком». Это категория средних и малых городов, доходы населения в которых выше, чем в большинстве аналогичных населенных пунктов страны. При этом относительно низкая стоимость аренды жилья (авторы исследования ориентировались на аренду однокомнатной квартиры, не рассматривая ипотеку) в городах кластера может быть одной из причин высоких показателей притока трудовой силы.

- Тобольск сегодня - это один из крупнейших промышленных центров страны. А там, где есть крупные развитые производства, там создаются новые рабочие места и активно исследуются и внедряются новые технологии, - говорит доктор экономических наук, профессор, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. - Поэтому, конечно, молодому специалисту будет, где найти себе применение. Но я бы еще дополнительно посмотрел соотношение средних зарплат в самом городе и регионе в целом, а также наличие хороших связей с областными центрами - автомобильных, железных дорог, доступного авиасообщения и так далее. Как показывают исследования, для молодежи все это тоже имеет большое значение. Если же говорить в целом, то северные города и регионы, конечно, остро нуждаются в притоке новых кадров. Дело в том, что традиционно до 80 процентов местных выпускников уезжает получать образование в крупные города, а потом там и остается. В условиях же активного развития промышленности оставшихся 15-20 процентов не хватает для того, чтобы покрыть все потребности в рабочих руках.

Александр Ходачек счтитает, что именно по причине высокой заинтересованности в молодых специалистах в северных регионах обычно действуют разные программы поддержки - "Сельский учитель", например, или "Сельский доктор". А предприятия - особенно системообразующие - предлагают дополнительный соцпакет.

- Вообще, в свое время РЖД проводила исследование по созданию по главному ходу Транссибирской железнодорожной магистрали неких опорных пунктов, которые могли бы имели всю необходимую инфраструктуру и условия и могли бы привлекать свободные трудовые ресурсы. Сейчас, насколько я понимаю, эта система начинает понемногу реализовываться - и Тобольск вполне может стать одним из таких пунктов, - заключил профессор.