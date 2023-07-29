Протискивались через толпу и бросались под машины: в Тюмени запустили фейерверк в День города

В Тюмени масштабным фейерверком завершилось празднование Дня города. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени масштабным фейерверком завершилось празднование Дня города. На большой салют в центре областной столицы собрались тысячи и тысячи горожан, а также гости, приехавшие с других поселений. Как это обычно бывает в такие моменты, лучшим местом для наблюдения праздничного фейерверка стала набережная. Там собралась многотысячная толпа: дети, молодежь, взрослые и старшее поколение. Некоторые пришли даже с собаками.

Фото: Гаврик Виктория.

Салют начался раньше времени, примерно, в 21:59. Заявлено было на 22:00. Погода сегодня миловала. Салют тюменцы смогли посмотреть без проблем. Если вы по какой-то причине не смогли наблюдать за фейерверком воочию на улице, за окном, в прямой трансляции или иным способом, то смотрите наши фото и любуйтесь видео.

Многие тюменцы пытались прорваться на салют, большая часть толпы бежала на набережную от площади 400-летия Тюмени. Тысячи людей нарушали правила дорожного движения, чтобы успеть на событие. Автобусы были переполнены.

Фото: Гаврик Виктория.

С разных сторон тюменцы скандировали «Ура» и «Россия». Салют стартовал масштабно, в небе загорелись десятки огней. К концу шоу их становилось только больше: красный, зеленый, синий и фиолетовый. Небо загорелось прямо над головами жителей. Прекрасный вид на фейерверк открылся горожан, которые успели занять места у моста Влюбленных, с правой его стороны, на склоне.

Фото: Гаврик Виктория.

Фото: Гаврик Виктория.

Отметим, во время салюта у набережной дежурили полицейские, росгвардейцы и дружинники, а также ОМОН. В некоторых местах можно было заметить сотрудников ГИБДД, они регулировали движение транспорта.

Фото: Гаврик Виктория.

После завершения салюта толпа сразу двинулась по домам, от набережной. Молодежь скандировала песни, взрослые улыбались, дети трясли купленными шарами - так завершился праздник в честь Дня города в Тюмени.

Празднование Дня города в Тюмени 29 июля проходило с большим масштабом. На протяжении всего дня редакция «КП» находилась в разных локациях и рассказывала, что происходит в городе. Глава города Руслан Кухарук поздравил жителей с праздником и дал старт мероприятиям колокольным звоном. Утром в экопарке состоялся забег. В нем также приняли участие высокопоставленные лица нашего города. В Заречном парке прошел национальный праздник Сабантуй. Некоторым из мероприятий мы посвятили фоторепортажи. Вот вам подробности, как проходили «Парад колясок». Хедлайнером праздника стала группа «Любэ». Она выступала на площади 400-летия Тюмени.