Чак-чак и аутентичные подворья: тюменцы отмечают Сабантуй в Заречном парке в День города

Фото: предоставлено "КП".

В День города на территории Заречного парка в Тюмени традиционно развернулся национальный праздник Сабантуй. В сквере разместились аутентичные подворья, где жители города и гости могут поучаствовать в мастер-классах и состязаниях, а также попробовать блюда национальной кухни, в том числе чак-чак, а также послушать татарские песни.

Фото: предоставлено "КП".

Гости праздника могли купить праздничные сувениры и полюбоваться костюмами. Участников мероприятия поприветствовал глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Фото: предоставлено "КП".

- День города для нас не мыслим без Сабантуя. Без национального праздника, которые объединяет всех людей, кто проживает на территории нашего города и региона, - отметил мэр города Руслан Кухарук.

Фото: предоставлено "КП".

Председатель же городской думы подчеркнул, что в 2023 году тюменцев ждет еще много поводов собраться вместе. Осенью регион отметит 25-летие национальной автономии татар Тюменской области.

Напомним, праздничный салют состоится в Тюмени у моста Влюбленных в 22:00.