Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2023 9:20

Салют на День города в Тюмени 29 июля 2023: прямая трансляция

Публикуем прямую трансляцию салюта на День города в Тюмени 29 июля 2023
Виктория Гаврик
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В 22:00 в Тюмени прогремит салют в честь Дня города. Публикуем прямую трансляцию салюта на День города 29 июля 2023. Артиллерийский салют и фейерверки прогремят с набережной реки Туры — они станут завершением всех праздничных мероприятий. Небо озарят десятки залпов, для их запуска используют самоходные установки.

Откроет шоу пиротехническая открытка, посвященная присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». Салют начнется в 22:00 по местному времени и продлится 10 минут. Смотрите его вместе с нами!

Публикуем прямую трансляцию салюта на День города 29 июля 2023.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯДень города Тюмени 29 июля 2023 - Тюмени - 437 лет