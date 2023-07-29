Старт Дню города Тюмени 29 июля дали колокольным звоном

Фото: администрация Тюмени.

День города в субботу, 29 июля, в Тюмени стартовал весьма необычно. Сначала в областной столице прошел парад, а потом мэр Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный под аплодисменты открыли празднование Дня города колокольным звоном.

Фото: администрация Тюмени.

Приветственные песни про Тюмень прозвучали на сцене от коллективов, которые работали на площадках города с раннего утра. Это ансамбль «Росстань», герои коллектива «Стрит воркаут», а также организаторы фестиваля «Сны улиц» и «Чака-чака». Каждый из коллективов представил свой номер и продемонстрировал элементы творчества.

Глава города Руслан Кухарук обратился к жителям и поздравил их с праздником.

– От всей души поздравляю с днем рождения нашей любимой Тюмени! Именно в этот день мы вспоминаем и говорим слова благодарности тем людям, которые стояли у истоков создания нашего города. В этот день мы говорим слова благодарности защитникам Отечества, которые сегодня защищают нашу страну и наше будущее. Сегодня я хочу пожелать всем тюменцам здоровья, благополучия, счастья в душе. Пусть будет мир на нашей земле! – указал мэр города.

Продолжил поздравительную часть председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Фото: администрация Тюмени.

– Дорогие тюменцы, сегодня у нас особенный день. На всех площадках города, во всех его районах царит особенная обстановка. Мы верим, что у Тюмени прекрасное будущее, нам многое предстоит сделать вместе. Сегодня мы говорим: Гуляй, Тюмень, отмечай свой день рождения! - поздравил он.

Отметим, колокол, которым дали старт Дню города, отлили специально в честь дня рождения Тюмени. Он является точной копией тех колоколов, которые до революции производили в нашем городе на заводе семьи Гилевых. Его сделали мастера из Новосибирска. Праздничный колокол вместе с мобильной звонницей проедет сегодня по всей Тюмени.

Праздник на площади 400-летия Тюмени продлится до 21:00

Фото: администрация Тюмени.

Напомним, салют в честь праздника начнется в 22:00 на набережной города у моста Влюбленных.