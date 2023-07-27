Житель Тюмени попал в больницу после попытки перебежать дорогу на Московском тракте

Тюменца, перебегавшего проезжую часть, на скорости сбила иномарка. Фото: Виктория Гаврик

Корреспондент «Комсомольской правды» стала свидетелем аварии с участием пешехода в среду, 26 июля. Прохожего, перебегавшего оживленную проезжую часть на Московском тракте, в районе Трактовой, у сквера Железнодорожников, сбила иномарка.

Очевидцы сообщили, что всего в 200 метрах находился пешеходный переход и светофор. Однако мужчина решил нарушить правила дорожного движения. Автовладелец пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, трагедии не удалось избежать. В течение получала скорая помощь выехала на место происшествия и госпитализировала пациента в больницу. В результате удара также пострадало лобовое стекло автомобиля.

В ГИБДД рассказали предварительную картину происшествия, случившегося в 23 часа вечера.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Фото: Виктория Гаврик

— ДТП произошло вчера вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт, 14 в Тюмени. Автомобилем Hyundai сбит пешеход, переходивший проезжую часть вне перехода. Пострадал 51-летний мужчина, он получил травмы, — рассказала редакции «КП» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, уточнили в ведомстве.

Мы направили запрос в департамент здравоохранения региона, чтобы узнать о состоянии пострадавшего в ДТП человека. Комментарий ожидается.

Напомним, в Тюмени на объездной вспыхнула и взорвалась грузовая «Газель». На видеозаписи видно, что автомобиль загорелся на ходу, позже на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования: скорая, пожарная и полиция. У «Газели» выгорели капот и кабина.