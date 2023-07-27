Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2023 5:40

Житель Тюмени попал в больницу после попытки перебежать дорогу на Московском тракте

Тюменца, перебегавшего проезжую часть, на скорости сбила иномарка
Виктория Гаврик
Тюменца, перебегавшего проезжую часть, на скорости сбила иномарка.

Тюменца, перебегавшего проезжую часть, на скорости сбила иномарка.

Фото: Виктория Гаврик

Корреспондент «Комсомольской правды» стала свидетелем аварии с участием пешехода в среду, 26 июля. Прохожего, перебегавшего оживленную проезжую часть на Московском тракте, в районе Трактовой, у сквера Железнодорожников, сбила иномарка.

Очевидцы сообщили, что всего в 200 метрах находился пешеходный переход и светофор. Однако мужчина решил нарушить правила дорожного движения. Автовладелец пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, трагедии не удалось избежать. В течение получала скорая помощь выехала на место происшествия и госпитализировала пациента в больницу. В результате удара также пострадало лобовое стекло автомобиля.

В ГИБДД рассказали предварительную картину происшествия, случившегося в 23 часа вечера.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: Виктория Гаврик

— ДТП произошло вчера вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт, 14 в Тюмени. Автомобилем Hyundai сбит пешеход, переходивший проезжую часть вне перехода. Пострадал 51-летний мужчина, он получил травмы, — рассказала редакции «КП» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, уточнили в ведомстве.

Мы направили запрос в департамент здравоохранения региона, чтобы узнать о состоянии пострадавшего в ДТП человека. Комментарий ожидается.

Напомним, в Тюмени на объездной вспыхнула и взорвалась грузовая «Газель». На видеозаписи видно, что автомобиль загорелся на ходу, позже на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования: скорая, пожарная и полиция. У «Газели» выгорели капот и кабина.

ДТППроисшествия: ДТПДТП в Тюмени и Тюменской области