В Тюменской области популярный продукт подорожал на 100%

В магазинах Тюменской области в два раза подорожала морковь. Фото: Виктория Гаврик

«Что-то для богатых» – именно так вскоре будут говорить тюменцы, глядя на овощи и фрукты, если цены на них в регионе продолжат расти. Стоимость самых дорогих яблок уже перевалила за отметку в 200 рублей за килограмм, не отстает и обычная морковь. Если в конце прошлого года ее можно было купить в среднем по 44 рубля за кило, то сейчас – в два раза дороже. Разбираемся, с чем связан такой резкий рост.

Что с ценами на морковь в Тюмени сейчас

В некоторых популярных супермаркетах цены на морковь переваливают за 90 и 100 рублей за килограмм, то есть кило моркови в Тюмени на сегодняшний день стоит от 70 до 100 рублей. Таким образом, килограмм моркови в регионе подорожал на 100,20%, по данным Росстата, в сравнении с цифрами за сентябрь 2022 года. За неделю кило этого овоща в Тюмени и области выросло в цене на 5,15%, утверждают статистики.

По данным сервиса Минфина РФ «Ай мониторинг», средняя стоимость килограмма моркови в регионе составляет на сегодняшний день 88,65 рубля, а год назад – 44,28 рубля.

Конечно, все зависит от того, очищенная она или нет. Например, очищенная морковь на 40 – 45% дороже. Немного дешевле можно приобрести морковь на стихийных рынках, а также у уличных торговцев.

Отметим, сроки уборки моркови и свеклы в Сибири и на Урале в целом примерно одинаковые: в Тюмени в 2023 году сбор этих овощей начинается с 15 сентября, в Екатеринбурге – с 20-го (но, возможно, и позже, прогноза погоды на конец сентября пока нет). Однако, что касается промышленных масштабов, то посевная кампания и уборка урожая стартует почти на месяц раньше. Морковь, как лук и некоторые другие овощи, выращивают и собирают в Тюменской области.

Почему так сильно подорожала обычная морковь

Эксперты связывают рост цен на морковь с обычным уровнем инфляции, а также удорожанием себестоимости продукта. Траты на оборудования предприятий, индексация заработных плат сотрудников и другие традиционные факторы. В целом резкое подорожание моркови или других привычных нам овощей – явление прогнозируемое, уверены специалисты. Однако, считает доцент кафедры экономики и финансов ТюмГУ Иван Вилков, овощи и фрукты, а также другие продукты питания, могут показать рост в цене, но не такой стремительный и неожиданный.

– Если говорить про традиционные факторы, которые влияют на стоимость продуктов, это стандартная инфляция, стоимость горюче-смазочных материалов, обслуживание техники, рост зарплат персонала, но это не дает такой большой рост цен, сразу на 100 процентов. Понятно, что каждый год у нас цены увеличиваются – это рост тарифов на услуги ЖКХ и другие выше перечисленные факторы. Когда такие колебания цен происходят – это значит, что либо с урожаем что-то не так, либо какой-то сговор: производителей или торговых сетей, – объяснил Иван Вилков.

Эксперт порекомендовал журналисту поговорить с тюменскими аграриями и узнать, как в этом году обстоят дела с урожаем моркови. Редакция «КП» направила запрос производителям и поставщикам овощей в Тюменской области. Комментарий ожидается. На момент публикации ответ не получен.

Какие еще продукты подорожали в Тюменской области

Согласно официальным данным Росстата, с декабря по июнь 2023 года в Тюменской области сильнее всего подорожали сахар, овощи и рыба. В среднем цены в регионе на продовольственные товары за полгода повысились на 2%, а на непродовольственные – на 3%.

Сахар-песок за полгода вырос в цене на 16,4%, овощи – 9,4%, рыба и морепродукты – 7,3 %, хлеб – 3,7%. По данным Тюменьстата, рост цен на куриные яйца не превысил 1%. Одновременно снизилась цена на подсолнечное масло – на 7,2%, крупу и бобовые – 5,8%, макароны – 4,3%, молочную продукцию – 1,5%. Алкоголь в Тюменской области подорожал на 2,6%.

Кроме того, на 9,66% за неделю подорожал килограмм яблок. Стоимость популярных фруктов выросла за год с 128 до 146 рублей.