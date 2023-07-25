Салют на День города в Тюмени 29 июля 2023: во сколько, где пройдет и где смотреть

Рассказываем, во сколько пройдет салют на День города в Тюмени 29 июля 2023 и где его смотреть. Фото: Виктория Гаврик

Тюмень 29 июля отмечает свой 437-й день рождения. Афиша праздника пестрит десятками событий. В этот день запланированы фестиваль «Танцующий город», концерт группы «Любэ» и турнир по бодибилдингу – и все это только на один день, указано в программе. Официальная часть праздника начнется в 9 часов утра на набережной. Завершится программа фейерверком в 22:00 часа. Салют на День города в Тюмени пройдет 29 июля 2023 года: рассказываем во сколько он будет, где пройдет и где смотреть.

В этот день синоптики обещают жителям теплую погоду. Осадки 29 июля обойдут Тюмень стороной. Днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов Цельсия, а вечером – до +19 градусов. Слабый ветер – до 6 метров в секунду.

Праздничный салют начнется в Тюмени ровно в 22 часа, запускать фейерверк планируют традиционно со стороны улицы Береговой. В 2023 году салют обещает быть грандиозным: в небе засвистят десятки залпов. Организаторы мероприятия рекомендуют заранее продумать маршрут до набережной и выбрать место для парковки личного транспорта. Также жители могут добраться до места салюта на общественном транспорте. Однако в этот день часть улиц будет закрыта.

Лучше всего салют в честь Дня города в Тюмени смотреть с набережная Туры. В социальных сетях жители советуют наблюдать фейерверк за мостом, тогда можно стать свидетелем залпов с двух сторон.

Отметим, из-за праздника в Тюмени перекроют часть улиц. Оставить машину будет нельзя на следующих улицах: Республики – Перекопская, в сторону Коммунистической, а также на Ленина, при выезде с Республики. Подземные и надземные парковки закроют до 20:00 и 22:00 часов на площади 400-летия и в районе Тюменского технопарка, возле ТЦ «Рентал» , у дома № 129 по улице Республики.

Кроме того, власти на два дня закроют парковочное пространство в районе Никольского моста набережной. Ограничения будут действовать с 29 по 31 июля, с 17:00.

Напомним, в честь Дня города состоится концерт Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова, а также запланировано выступление артистов МАУК «ЦКиТ «Тюмень»» и группы «Любэ».

Читайте полную афишу праздника в честь Дня города в нашем материале.