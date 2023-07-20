В Тюменской области на карьере у села Муллаши утонул 13-летний мальчик

Трагедия произошла 19 июля. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области 13-летний мальчик погиб на карьере у села Муллаши. Трагедия произошла в среду, 19 июля 2023 года. С начала купального сезона на реках и озерах региона произошло 24 происшествия.

– 19 июля на карьере вблизи села Муллаши Тюменского района утонул 13-летний мальчик. Всего за купальный сезон этого года в нашей области утонуло 8 детей. Уважаемые жители и гости региона, убедительно просим вас соблюдать требования безопасности на воде, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Обращаясь к жителям, спасатели просят воздерживаться от купания в неустановленных и незнакомых местах. Кроме того, родителям не стоит отпускать детей к воде без присмотра. Водоемы и реки – это источник повышенной опасности, напомнили в МЧС.

Напомним, что в Тюмени на озере Липовом утонул подросток. Он отправился купаться вместе с друзьями.