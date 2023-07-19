Самолет рейса Тюмень – Бишкек врезался в осветительную мачту в аэропорту Рощино

На борту находились более 130 человек. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском аэропорту Рощино произошел авиаинцидент с участием лайнера Nordwind, на борту которого находились более 130 человек. Боинг врезался в осветительную мачту, после этого рейс пришлось перенести. Следователи завели уголовное дело по данному ЧП.

Согласно информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, самолет рейса Тюмень – Бишкек получил повреждения после столкновения с мачтой освещения. Трагедия произошла в понедельник, 17 июля 2023 года, в районе 8 часов утра. Предварительно, авиаинцидент случился по вине водителя аэродромного тягача, который буксировал Boeing 737-800 с места стоянки на точку запуска двигателей.

Фото: Центральное МСУТ СКР.

– В аэропорту Рощино при буксировке воздушного судна Боинг 737 сообщением «Тюмень – Бишкек» произошло столкновение законцовки левого полукрыла самолета с мачтой освещения. На борту самолета находилось 134 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадавших нет, авиакомпании причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, – пояснили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Самолет пришлось отстранить от выполнения полетов. Пассажиров отправили обратно на терминал, их вылет в Бишкек отложили на 9 часов. Сотрудники СКР начали доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее похожий эпизод случился в аэропорту Сургута в феврале 2023 года. При вылете самолета авиакомпании «ЮТэйр» произошел отказ уборки шасси. Рейсу сообщением Сургут – Тюмень с 58 пассажирами на борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Делом заинтересовалась прокуратура. Другой случай произошел с воздушным бортом из Тюмени в Москве. Один из сотрудников аэропорта Шереметьево повредил самолет, который готовился к выполнению рейса в Тюмень. Полет выполняла авиакомпания «Россия», у воздушного судна произошло повреждение корпуса антенны.