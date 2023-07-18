«Мы три месяца без горячей воды»: жители Тюмени не согласны платить УК миллионы за замену оборудования

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени полный ходом идет один из «любимых» периодов россиян – летних опрессовок. Кто-то проводит без горячего водоснабжения всего две недели, а кто-то – два месяца. Причина в капитальном ремонте теплосетей, который требуется в старых районах города. Есть тюменцы, которым повезло еще меньше: они сидят без воды половину лета, а платят за нее по полному счетчику. Это жители многоэтажки на улице Карла Маркса, 123.

Собственники квартир 8-подъездного дома вынуждены запасаться пятилитровыми канистрами или уезжать к родственникам. Проблема, говорят жильцы, в аварии на трубе холодного водоснабжения. В доме из строя вышли сразу два ВВП (водо-водяной подогреватель). Авария, указывают жильцы, произошла в конце весны. Предполагаемая причина – износ.

– С мая месяца жители 8-подъездного дома на улице Карла Маркса, 123 находятся без горячей воды. Данный дом находится под управлением «УК Запад», согласно заявлению которой в доме одновременно вышли из строя сразу оба ВВП (водо-водяной подогреватель). УК предлагает лишь один способ решения данного вопроса – за счет дополнительных целевых взносов жильцов в сумме 1 500 000 рублей. Однако в доме проживает большое количество пенсионеров, для которых увеличение квартплаты на 2–3 тысячи в месяц (а платить нужно будет 5 месяцев по столько) просто непосильная сумма. Письма во все инстанции разосланы, но результатов пока нет… Тем временем, пока власти не торопятся решать проблемы граждан, бабулечки и мамочки с детьми греют воду в кастрюлях и чайниках уже второй месяц, – рассказала жительница дома под ником Галина в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В Госжилинспекции Тюменской области сообщили, что собственники помещений действительно обращались, сейчас ситуация находится на рассмотрении инспекторов.

– Действительно, в настоящее время на рассмотрении Государственной жилищной инспекции Тюменской области находятся обращения собственников помещений в многоквартирном доме № 123 на улице Карла Маркса в Тюмени по вопросу отсутствия горячей воды, государственный жилищный инспектор разбирается в ситуации, запрошены необходимые пояснения от управляющей организации, в установленные законом сроки предоставим обратившимся гражданам ответы, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе ГЖИ.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Карла Маркса, 123 был построен в 1974 году. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения в здании УК запланирован на 2028 год.