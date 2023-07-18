Сотрудница тюменского ТРИЦ вселилась в квартиру умершей клиентки

Аферу с недвижимостью женщина провернула с помощью договора соцнайма. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области сотрудница ТРИЦ попыталась обманом завладеть квартирой умершей клиентки. Осенью 2021 года она узнала о том, что в одной из квартир в Ишиме в апреле предыдущего года умерла женщина, а родственников у нее не осталось. 43-летняя тюменка скачала в интернете копию заключенного городской администрацией договора соцнайма и внесла ложные сведения о том, что она является нанимателем.

– Предоставив поддельный договор в многофункциональный центр, подсудимая зарегистрировалась в квартире и вселилась в нее. Далее женщина при помощи компьютера изготовила договор купли – продажи и передаточный акт, содержащие недостоверные сведения о приобретении данного жилого помещения ее матерью (не подозревающей о преступных намерениях дочери) незадолго до смерти хозяйки квартиры. В указанных документах подсудимая подделала подписи в графе «Продавец», – пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Женщина за помощью обратилась к юристу, тот подготовил иск о регистрации перехода права собственности на квартиру и направил его в суд. В ходе рассмотрения гражданского дела были вскрыты преступные действия подсудимой. Своими действиями сотрудница ТРИЦ нанесла ущерб муниципальному образованию городского округа Ишима на 3,8 миллиона рублей.

Изучив материалы дела, суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Сейчас жилое помещение оформлено в муниципальную собственность и предоставлено местного жителю, чей дом признан аварийным.