В Тюмени в подъезде дома в Шаимском проезде женщина ударила чужого ребенка

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени в подъезде многоэтажного дома в Шаимском проезде, 7 женщина ударила чужого ребенка. Мальчик получил оплеуху из-за того, что слишком близко встал к лифту. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» накануне вечером, 16 июля 2023 года, появилась видеозапись одного из подъездов многоквартирного дома города Тюмени. Как утверждает автор видео, на нем запечатлено, как женщина ударила ребенка.

Действие происходило в подъезде многоэтажного дома в Шаимском проезде. Мальчик слишком близко встал к лифту, между ребенком и соседкой завязался конфликт. Примечательно, что мальчик практически не сопротивляется, видно, что он напуган. После удара он держится за щеку в растерянности.

В комментариях под видеозаписью мнения у тюменцев разделились. Одни уверены, что момент удара ребенка по голове четко виден, а это недопустимо. Другие считают, что нужно узнать полную картину, ведь мальчик мог неуважительно разговаривать со взрослой женщиной. Автору видеозаписи посоветовали обратиться в правоохранительные органы и суд, а потерявшую терпение соседку привлечь к ответственности.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что в полицию обратился законный опекун ребенка.

– Законный представитель ребенка обратился в полицию вчера. По данному факту сотрудником по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему, – пояснили в МВД.

К сожалению, аналогичные случаи стали чаще происходить в Тюмени. Так, в областной столице оперативники нашли мужчину, который избил ребенка на детской площадке в сквере Серебряные Ключи. Полицейским удалось установить личность мужчины, который поднял руку на ребенка во дворе дома. Инцидент произошел в среду, 28 июня 2023 года. Видео с ЧП появилось в социальных сетях.

Напомним, психолог объясняла, почему тюменцы всё чаще срываются на несовершеннолетних и занимаются рукоприкладством в отношении них.