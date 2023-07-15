Тюменский «Космос» открывает театральную школу для начинающих творческих сообществ «Теплица» Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

В молодежном театральном центре «Космос» 31 июля стартует школа для начинающих творческих сообществ и единиц «Теплица». В рамках проекта пройдет ряд мастер-классов и лекций, итогом станут театральные эскизы.

С 31 июля по 3 августа пройдет знакомство творческих единиц и сообществ с площадкой театрального центра, состоятся мастер-классы от кураторов школы. С 4 по 30 августа продлится самая активная часть школы – участники совместно с куратором будут создавать эскизы. 31 августа пройдут открытые показы работ, посмотреть которые можно будет по предварительной регистрации. Организаторы ждут заявки от молодежи до 35 лет.

Участники поделятся на пять групп по направлениям театра, у каждой группы будет куратор.

Режиссер Никита Герасимов будет наставлять группу по драматическому театру. Режиссер Светлана Ханжина будет работать в жанре документального театра. Хореограф Варвара Хлюстина научит участников основам танцевального театра. Режиссер Майя Шульц расскажет о сторителлинге, а режиссер Константин Ваганов поделится знаниями о сайт-специфик театра. В конце года у участников школы пройдет выпускной, где они представят самостоятельные наработки.

Еженедельные мастер-классы и лекции о театре будут проходить до конца декабря. Спикерами станут региональные эксперты в области театра. Посетить эти мероприятия сможет любой желающий.

– Основная миссия «Космоса» – помочь каждому найти свое место в искусстве. И школа «Теплица» – это тот проект, который наиболее полно отвечает этой задаче. Мы надеемся, что это событие поможет как можно большему количеству людей узнать и полюбить театр, – поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя «Космоса».

Организатор события – молодежный театральный центр «Космос». При поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.