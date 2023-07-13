Треш-стримершу Жади из Тюмени, морившую сына голодом, отправили в СИЗО на 2 месяца

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Появились подробности в деле об издевательстве над 12-летним мальчиком в Тюмени. Треш-стримерша, которая в прямом эфире избивала и оскорбляла собственного сына, отправится в СИЗО на два месяца. Следствием было установлено, что мать двоих детей с 14 мая по 10 июля систематически избивала своего старшего ребенка.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В материалах суда указано, что тюменка била подростка по незначительным поводам, заставляла его жить в антисанитарных условиях, у мальчика даже не было спального места и средств личной гигиены. Периодически она морила его голодом, установили следователи. Примечательно, что в ходе допроса и на заседании стримерша вину полностью отрицала, согласилась только с оскорблениями в адрес сына.

– Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По постановлению суда гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

На время расследования дети блогерши были изъяты и помещены в социально-реабилитационный центр Тюмени, где им окажут необходимую помощь. Следователи уже опросили родных, соседей и друзей стримерши с ником Жади. Отметим, что женщина кроме 12-летнего мальчика воспитывает еще 4-летнего малыша. Работы у нее нет, зарабатывает исключительно на блогерстве.

Напомним, что на жительницу Тюмени заведено уголовное дело по статье «Истязание». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль установление всех обстоятельств дела, а также оказание помощи несовершеннолетним.