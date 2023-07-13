Каждому по арбузу и большой дольке: тюменцы стали есть больше бахчевых в аномальную жару

Тюменцы стали есть больше бахчевых в аномальную жару. Фото: Виктория Гаврик

К пику сезона арбузов и дынь спрос на них вырос на 50%. Журналист «КП» пообщалась с продавцом местного магазина овощей и фруктов. По словам Алима, тюменцы с 10 по 13 июля раскупили огромный запас арбузов и дынь, который завезли его поставщики меньше недели назад.

В среднем почти каждый третий покупатель предпочитал вместе с овощами, фруктами и ягодами приобрести арбуз или дыню, особенно среднего размера (это 10-14 кг). Продавец отмечает, что тюменцы зачастую просят выбирать арбуз или дыню за них, так как сами не всегда разбираются в критериях отбора. Очень любят жители покупать половину арбуза, так как уверены, что целый не осилят.

Фото: Коркина Татьяна.

Арбузы и дыни в Тюменскую область везут из Казахстана, традиционно через Курганскую область. Иногда на прилавки попадают полосатые ягоды и фрукты из Астрахани или Таджикистана. Все бахчевые, оказавшиеся на тюменском рынке, имеют сертификат, подтверждающий фитосанитарную безопасность продукции.

Цены на арбузы упали, сейчас килограмм сладкой ягоды местные продавцы продают от 40 до 50 рублей. Таким образом, небольшой арбуз, весом от 7 килограммов обойдется вам в 400 – 450 рублей. Дыня дороже. Ее продают от 100 рублей за килограмм. Средний вес этого фрукта составляет 5-6 килограммов. Речь идет о дыне вида «торпеда».

Фото: Коркина Татьяна

Как правильно выбрать арбуз и дыню

У каждого эксперта свои методы выбора сладких арбузов и дынь. Мы собрали самые распространенные советы.

— Звук. Если постучать по арбузу, спелый ответит вам звонким звуком, а если ответ глухой, значит, плод недостаточно сочный. Либо его сорвали незрелым, либо он уже стал подсыхать изнутри.

— Кожура. У спелого арбуза, дошедшего до зрелости на бахче, она темно-зеленая, плотная. Ногтем ее продавить сложно. А вот если полосатого сняли с бахчи раньше срока, кожура не успела набрать плотности и ее легко поцарапать. Что касается дыни, то ее цвет должен быть равномерным. Наличие зеленых пятен на корочке обычно говорит о недозрелости плода. Если на поверхности дыни есть сеточка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она проявляется четче.

— Паутинки и земляное пятно. Легкие паутинки на арбузе означают, что его часто опыляли пчелы, поэтому его мякоть слаще. Земляное пятно, оно обычно желтого цвета, также говорит о том, что плод более сочный. Чем оно ярче и интенсивней окрашено, тем лучше. Пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче.

— Сухой хвостик. Хвостик спелого арбуза должен быть обязательно сухой. Практика показывает, что пока арбузы с бахчи дойдут до покупателя в средней полосе России, хвостик успеет засохнуть в любом случае.

— Арбузы «мальчики» и «девочки». Мнение, что арбузы делятся на «мальчиков» и «девочек», ошибочно. На самом деле завязи бывают только на женских цветках, поэтому все арбузы – «девочки».

— Размеры. Оптимальный вес хорошего арбуза от шести до девяти килограммов. Гиганты и заморыши: велик риск, что их либо сорвали зелеными, либо перекормили химикатами.

— Упругость. Кожура арбуза должна быть упругой. Для этого возьмите его в руку, и хлопните по боку ладонью. От спелого арбуза почувствуете отдачу другой рукой. Он упругий, пружинит. Незрелый арбуз мягковат, удар в нем гаснет.

— Аромат. В целом спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у переспевшего плода часто появляется характерный «винный» запах.