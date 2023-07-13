На страусиной ферме в Тюменской области вылупились 45 экзотических птенцов

Фото: страусиная ферма «Тюменский страус» в социальной сети «ВКонтакте».

На страусиной ферме в селе Чикча Тюменского района прибавление. В 2023 году здесь родились 45 малышей у семьи страусов. Птенцы растут очень быстро, они уже проявляют интерес к миру, кушают, играют, через пару недель жители смогут посетить малышей. Владелец фермы Наталья Демченко поделилась кадрами чуда в социальной сети «ВКонтакте».

– Когда птенец вылупляется, его вес составляет 900 граммов. Страусы в день растут по 1 – 1,5 см. Определить пол можно только через год, ведь у самцов появляется черный окрас, а у самок – серый. Страусы женского пола несут яйца уже в 2-3 года, страусы мужского пола становятся половозрелыми только к 3-4 годам. Самки несут яйца до 40 лет, а продолжительность жизни страусов составляет 70 лет, – рассказала тюменка.

Владелица фермы Наталья Демченко и ранее рассказывала, что растить малышей-страусов очень тяжело. Им необходим специальный уход, потому что они имеют склонность к кишечным инфекциям. Ежедневно сотрудники фермы проводят дезинфицирующую уборку, моют полы и все поверхности. Питаются страусята специальными кормами. Кроме того, их кормят витаминами, но не дают обычную траву. У страусов есть свой прогулочный дворик, где они проходят 207 километров в день. Страусы также не могут наклоняться и перешагивать, если у них на пути возникает какое-либо препятствие, поэтому любые дверные проемы и пороги на ферме исключены.

Отметим, что некоторое время назад завершился спор между региональным управлением Россельхознадзора и владелицей фермы «Тюменский страус» Натальей Демченко. В ведомстве настаивали, что предпринимательница использует животных в культурно-зрелищных целях без лицензии на работу зоопарка, и хотели ее оштрафовать. Дело рассматривалось в тюменском арбитраже. Суд встал на сторону Демченко. Сейчас ферма работает вполне легально, в ней содержатся 15 – 17 страусов, а теперь еще и 45 малышей.

Фото: страусиная ферма «Тюменский страус» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в тюменском зоопитомнике в Патрушево родились детеныши сурикатов. Мама хорошо приняла малышей, сначала кормила их сама, а теперь они уже стали интересоваться едой родителей. По словам ветеринара Татьяны Усламиной, самостоятельность маленькие сурикаты приобретают в месяц-полтора. Именно в этот момент они перестают питаться молоком матери и переходят на рацион взрослых. Имён у забавных зверьков нет, в зоопитомнике таких семей несколько, наделять каждого именем не стали. Жители Тюмени могут понаблюдать за жизнью семьи сурикатов из четырех животных уже сегодня.