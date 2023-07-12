Военные после скандала с танком у Андреевского озера запретили тюменцам посещать пляж

Фото: соцсети.

После скандала с проездом танка на пляже у Андреевского озера тюменцам запретили отдыхать у водоема на этом месте. Вечером 11 июля пользователи опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых горы мусора заполонили пляж у озера. Автор поста с негодованием утверждает, что это отдыхающие горожане оставляют после себя мусор.

– На улице очень жарко, многим хочется приятно провести время у озера. Где нет платного входа – вдвойне приятнее. Вчера отдыхающие в палатках оставили после себя горы мусора на военном пляже в лесу. Это ужасно выглядело сегодня. Возможно, эти люди перегрелись на солнце или от алкоголя и в бреду уехали. Надеюсь они посмотрят, вспомнят, узнают свой мусор, всё что оставили после себя, приедут и заберут себе домой или хотя бы довезут до мусорки. Почти все были на машинах, – пишут пользователи в социальных сетях.

Фото: соцсети.

Тюменцы поддержали возмущающихся, некоторые предложили закрыть пляж для отдыхающих.

– А потом стонут, что на озеро не пускают и танками пугают, – уточняют в соцсетях.

В пресс-службе ТЭО редакции «КП» сообщили, что информация об обнаружении свалки была направлена в адрес Минобороны, так как земли принадлежат именно им.

Фото: соцсети.

– К огромному сожалению, в необорудованных местах отдыха горожане часто оставляют после себя мусор, забывая простое правило: «забери с собой тот мусор, который привёз». Так как данные земли принадлежат Минобороны, информация об обнаружении свалки была направлена в их адрес для принятия мер по ликвидации, – заявляют в Тюменском экологическом объединении.

Однако уже 12 июля днем жители в социальных сетях рассказали, что солдаты установили таблички, запрещающие въезд на территорию пляжа.

Напомним, под Тюменью танк разогнал отдыхающих на диком пляже у озера Андреевское. Скоро там должны пройти учения со спецтехникой. Возможно, ограничения на въезд и проход временные, они могут быть связаны именно с ними.