В Тюменской области 19-летняя девушка сняла на телефон фильм для взрослых с участием ребенка

Она отправила снятую видеозапись на страницу пострадавшего мальчика. Фото: Татьяна Коркина

19-летняя тюменка сняла порнофильм с участием несовершеннолетнего и разместила его в интернете. Уватский районный суд вынес приговор обвиняемой. В сентябре 2022 года девушка осуществила видеосъемку того, как другая женщина с целью унижения совершила иные действия сексуального характера с ребенком, возраст которого меньше 14 лет.

– Тем самым достигшая восемнадцатилетнего возраста Т. с помощью мобильного телефона изготовила видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетнего. После чего, используя мобильный телефон, через интернет направила потерпевшему на персональную страницу в социальной сети изготовленный ею видеофайл с названием, содержащим информацию порнографического характера, – рассказали в пресс-службе судов.

На заседании девушка полностью раскаялась. Изучив материалы дела, суд ограничил ее свободу на 3 года. Кроме того, она должна выплатить моральную компенсацию пострадавшему в сумме почти 100 тысяч рублей.

Напомним, в Тюмени школьницу изнасиловали в тату-салоне. 4 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девушку, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки.