Последний раз на связь пенсионер выходил 3 июля. Фото: Татьяна Коркина

Прекращены поиски пропавшего в Тюмени 70-летнего жителя Украины Вячеслава Мустяца. Об этом журналисту «Комсомольской правды Тюмень» рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе. Житель Новой Каховки был эвакуирован на поезде в Тюмень. Родные и близкие потеряли с ним связь, когда он доехал до Пензы.

Последний раз на связь пенсионер выходил 3 июля, потом его телефон оказался выключен. У пожилого мужчины могут наблюдаться проблемы с памятью, он отправился в Тюмень в сопровождении, рассказала дочь пенсионера.

— Мужчина находится в пункте временного размещения города Тобольска. Он в порядке, там ему окажут необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Напомним, в Тюмени четыре месяца ищут пропавшего накануне 8 марта седовласого Сергея Пономарева. Его местонахождение до сих пор не известно. Он оставил свой автомобиль на улице Аккумуляторной и ушел в неизвестном направлении. Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы, каре-зеленые глаза.