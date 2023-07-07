Глубокой ночью во дворе Тюмени произошел «фейерверк» из загоревшегося авто

На месте работали несколько спасателей ГУ МЧС по Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

Глубокой и душной ночью в одном из дворов Тюмени случился пожар. В паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места происшествия. Судя по кадрам, во дворе многоэтажного дома в областной столице в ночь с 6 на 7 июля загорелся автомобиль марки Kia Cerato, припаркованный возле дома.

На видео жители дома говорят, что бросились стучать по всем машинам на парковке, чтобы владельцы поспешили отогнать своих «железных коней» от пламени. Призыв появился и в соцсетях.

«Опубликуйте срочно, Республики, 229, во дворе подожгли машину специально. Люди успели свои машины отогнать», – пишут тюменцы в группе «ЧС Тюмень».

На месте работали несколько спасателей ГУ МЧС по Тюменской области, они не попали в кадр. В ролике заметно, что машину охватило яркое мощное пламя, некоторые пользователи в комментариях пишут, что тоже заметили пожар ночью, а из квартиры зарево показалось им отблесками фейерверка. Однако на поверку оказалось пожаром.

– На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 23:56 на площади пять метров квадратных. Информация о пострадавших или погибших в пожаре в МЧС не поступала, – сообщили корреспонденту редакции «Комсомольская правда» в пресс-службе ведомства.

В Главном управлении МЧС уточнили, что в данный момент дознаватели устанавливают причину возгорания.

Напомним, что в Тюменской области сняли противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки. Однако впереди жителей ждут по-настоящему жаркие дни. Так, в среду, 12 июля, столбик термометра поднимется до +40 градусов.