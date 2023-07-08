Тюменские общественники посетят тематический молодежный форум в Санкт-Петербурге

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Традиционно в событии могут участвовать активисты от 18 до 35 лет. Подать заявку необходимо до 25 июля на платформе «Росмолодёжь. События».

В этом году на форуме соберутся 750 социологов, работников служб занятости, журналистов, студентов, добровольцев и представителей НКО. Участников ждут лекции, мастер-классы, практикумы и грантовый конкурс от Росмолодёжи.

В этом году главная тема события – сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли. Для молодых специалистов пройдут четыре образовательные площадки. На треке «Эффективная занятость» активисты узнают, как изменения в системе рынка труда взаимосвязаны с государственной и молодежной занятостью. На площадке «Жизнь без границ» участники познакомятся с проектами по развитию здоровья и ухода за собой.

На платформе «Социальные кросс-коммуникации» общественники обсудят, какие способы эффективны в социальной защите и как общаться с сотрудниками. На «Инфраструктуре заботы» представители некоммерческого сектора поделятся опытом в реализации инициатив по защите детей и семьи. По итогу форума участники создадут площадки для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере.

Также на событии пройдет грантовый конкурс Росмолодёжи. Необходимо отправить инициативу в одном из 11 направлений до 1 сентября: #создавай_возможности; #защищай; #стирай_границы; #двигай_сообщества; #делись_опытом; #береги; #будь_здоров; #помни; #родные_любимые; #МЫВМЕСТЕ; #Ты_не_один. Максимальный размер финансовой поддержки – 1 миллион рублей.

Напомним, что в прошлом году форум объединил 750 человек из 85 регионов России, ДНР и Запорожья. Среди участников были две тюменки – Алина Захарова и Мадина Мусаева.

– Моя профессия связана с реализацией социальных проектов для молодежи. Поэтому хотела узнать, какие есть подходы и как их применить в своей деятельности. На форуме мы говорили об инклюзии, волонтерстве и поддержке. Я получила новые знания, которые буду использовать в работе. Также познакомилась с ребятами, которые горят своими проектами и готовы менять сознание общества, – рассказала Алина Захарова.