Житель Тюмени выбросил собаку с четвертого этажа в районе Лесобазы. Фото: Виктория Гаврик

Житель Тюмени выбросил собаку с четвертого этажа многоквартирного дома в районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32. Ужасный случай произошел накануне вечером, 5 июля 2023 года, в 18:00. Призыв о помощи появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Люди оказались в шоке. По словам очевидцев, мужчина сбросил уже мертвую собаку, она была запакована в полиэтиленовый мешок.

— С 4 этажа некий «человек» сбросил мертвую собаку, запакованную в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Ужасно воняло тухлятиной, видимо убил он ее дома еще около суток - двое назад. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать, — заявляют пользователи в социальных сетях, прикладывая фотографии с места происшествия.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В комментариях под постом местные жители рассказали, что вчера по этому адресу сотрудники полиции забрали владельца животного. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области уточнили, что заявление поступало в отделение полиции.

— Личность мужчины установлена. По данному факту в настоящее время проводится проверка, — рассказали в пресс-службе управления редакции «КП».

Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил собаку уже мертвой в квартире, поэтому решил избавиться от тела. Он планировал закопать труп животного, предварительно, выкинув с балкона.

Напомним, в Тюмени полицейские задержали мужчину, который выбросил кота в открытое окно и снял это на камеру. На видеозаписи хорошо видно, что кот спокойно лежал на полу, когда хозяин схватил его и выкинул в открытое окно с броском. Сначала кот ударился о бордюр, а потом об асфальт.