Перепуганная овца бегает по улицам Тюмени

Фото: Управление ветеринарии Тюменской области.

После Курбан-байрама по улицам Тюмени вторую неделю бегают бараны и овцы. В Центральном округе Тюмени, на улице Монтажников, местные жители заметили овцу. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях, а также прикрепили видеозапись с побегом животного.

Как рассказали очевидцы, перепуганная овца бегает по тротуарам и выскакивает на дороги. Тюменцы опасаются, что парнокопытное может само пострадать или кого-то покалечить. В комментариях пользователи предположили, что животное сбежало с мусульманского праздника Курбан-байрам, который состоялся 28 июня 2023 года в Тюмени.

– Мчим к выходным, как овечка из видео. Эту красавицу встретили наши подписчики в Тюмени, – рассказывают жители Тюмени в социальных сетях.

Комментарий от управления ветеринарии Тюменской области ожидается.

В преддверии мусульманского праздника жители уже замечали разгуливающих животных по городу. Так, 26 июня в районе Широтной, Монтажников и Пермякова был обнаружен потерявшийся баран. Некоторые тюменцы предположили, что он мог выпасть из машины во время перевозки стада.