«Чуть сознание не потеряла»: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в городских поликлиниках

Сотрудники городской поликлиники обратили внимание на этот факт. Фото: Татьяна Коркина

Городская поликлиника на улице Монтажников, 41/1 обслуживает больше 10 тысяч детей и взрослых из Тюмени и области. Свой путь ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» начала в 1989 году, когда для обслуживания жителей микрорайона МЖК была образована «Амбулатория МЖК». Прикрепленная территория на тот момент составляла всего 3 дома.

Сегодня, 5 июля, одна из пользователей соцсетей сообщила, что в медицинском учреждении плохо работает кондиционер.

– Роспотребнадзор, обратите внимание: в поликлинике на Монтажников не работает кондиционер. Люди в очереди сидят больные. Пока ждала свои направления, чуть сознание не потеряла. Градусов 35 в помещении, – написала возмущенная тюменка.

Сотрудники городской поликлиники обратили внимание на эту жалобу. Сообщение обработали, в ситуации разобрались и приняли оперативно решение.

– По данным хозяйственной службы, все оборудование исправно, работает, жалоб не поступало к сотрудникам поликлиники. Погодные условия в последние дни не совсем комфортные, а каждый организм их может воспринимать по-разному. В учреждении здравоохранения должны соблюдаться определенные нормы, что не позволяет, к примеру, поставить более холодные режимы кондиционирования. Мы рекомендуем при возникновении подобных вопросов обращаться к администратору поликлиники, что позволит незамедлительно и на месте получить ответы на свои вопросы, – прокомментировали в пресс-службе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17».

Напомним, адская жара, которая пришла вместе с антициклоном в Тюмень, продержится в областной столице до конца рабочей недели. Холодать в регионе начнет только после 8 июля 2023 года.