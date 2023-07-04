Сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб в Тюмени

Фото: пресс-служба ФСБ России.

В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России. Задержание проводили сотрудники федеральной службы безопасности.

– В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации, – заявили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

Преступник в качестве главного аргумента использовал заведомо ложные сведения, которые являются дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации. Также он гарантировал российским военным прямую связь с представителями украинских спецслужб, уточнили в ЦОС.

Отметим, на задержанного заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». За это преступление предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ФСБ в Тюменской области пресекла работу группы, сбывавшей наркотики из собственной лаборатории. Произведенное наркотическое вещество массой более 6 кг изъято из незаконного оборота.