В Тюменской области «Новые люди» передали гуманитарный груз в зону СВО

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Гуманитарную помощь бойцам передало региональное отделение партии «Новые люди» вместе с благотворительным фондом «Добру быть!»

- Наши сторонники регулярно помогают бойцам в зоне специальной военной операции. Сегодня мы решили сделать это централизованно. Вместе с фондом «Добру быть!» отправили самое необходимое. Мы благодарим бойцов за их неотступное служение нашей стране. Тюменцы очень ждут вас с победой, - подчеркнул секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» в Тюменской области Владислав Осатюк.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Сейчас машина с гуманитарным грузом направляется в Макеевку (ДНР).

- Сегодня настал момент, когда мы особенно должны сплотиться, вместе помогать нашим ребятам в зоне спецоперации. Уверен, наш груз принесет большую пользу бойцам, которые работают сегодня на передовой и защищают наше отечество, - отметил руководитель фонда «Добру быть!», предприниматель, гендиректор «УралСтрой» Рудик Манукян.

Фонд «Добру быть!» работает с 2020 года. Решение провести совместную акцию с «Новыми людьми» связано с общими целями фонда и партии. Это стремление помочь людям. После успешно проведенного мероприятия планируется дальнейшее сотрудничество в реализации благотворительных проектов и мероприятий разной направленности. Фонд уже реализовал более 55 социальных проектов, 105 акций адресной помощи, более 300 добрых дел. Одно из основных направлений работы - благоустройство дворов и проведение благотворительных мероприятий.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Помощь жителям Новых регионов России и бойцам в зоне СВО остаётся одним из важных направлений работы «Новых людей» в разных регионах. Бойцам передают технику, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - продукты, одежду и книги.