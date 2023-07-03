На Лесобазе в Тюмени толпа орущих парней напала на пенсионера, вооруженного ножом

Пенсионер вооружился ножом и пошел разгонять молодежь. Фото: Татьяна Коркина

Громкая вечеринка молодых людей закончилась плачевно для пожилого мужчины. Дедушку возмутила гремящая музыка ночью со 2 на 3 июля в районе Лесобазы. Толпа молодых парней включила громкую музыку в машинах, которая не давала спать местным жителям.

На защиту микрорайона вышел пенсионер. До этого он просил молодежь сделать звук на авто потише, но те не реагировали. Тогда пожилой мужчина решил лично поговорить с нарушителями тишины. Кадры разборок попали в соцсети.

Пенсионер вооружился ножом и пошел разгонять молодежь. Во время драки парни оскорбляли дедушку и убегали от него. Пожилой мужчины размахивал активно ножом и бегал в одних штанах за молодыми людьми. Ему не удалось догнать парней.

Однако проворный пенсионер все-таки зацепил одного из нарушителей тишины. Молодой человек отделался несколькими царапинами. Люди, наблюдающие за потасовкой, вызвали полицию.

В конце концов мужчины стали защищаться от пенсионера: били его веревкой, толкали и явно проявляли агрессию. Один из парней ударил его, пожилой мужчина упал на землю и сильно ударился головой. В МВД рассказали, что знают про инцидент, правоохранители разбираются в происходящем.

– По данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и участники конфликта. После этого мы дадим правовую оценку случившемуся, – заявили в полиции по запросу редакции «КП».

Напомним, что в Тюмени парень избил девушку под камерами в подъезде. Дело было на улице Олимпийской, 16 утром 22 июня. На кадрах видно, как мужчина девушку в беспомощном состоянии бьет ладонью по голове, толкает, ударяет ногами и руками. Сбежать при этом она не пытается, парень таскает ее по всему подъезду. Трагедия разворачивается под камерами видеонаблюдения.