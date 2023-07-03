В России начали вводить штрафы за плевки, а возможно ли это в Тюмени?

Депутат говорит, что в теории ввести штрафы можно, но в этом нет необходимости. Фото: Виктория Гаврик

В среду, 28 июня, в Ярославской области ввели штрафы за плевание в общественных местах. В этом вопросе их регион стал первым в России и третьим в мире после Сингапура и Казахстана. Теперь за такие действия с нарушителя могут взыскать штраф на сумму 1500 рублей. А за повторное нарушение в течение года – 3000 рублей. Редакция «Комсомольская правда» обратилась к депутату Тюменской облдумы, который состоит в комитете по социальной политике, связан с правоподрядком в городе, и выяснила, насколько возможно ввести такие же штрафы в областной столице, да и вообще, есть ли в этом потребность.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской облдумы Владимир Пушкарев считает, что идея неплохая, однако реализовывать ее в регионе нет необходимости. Он отметил, что в его практике не было ни одного обращения от тюменцев из-за того, что кто-то плевал на улицах.

– Я не сторонник дополнительных штрафов, но в целом идея интересная, как она покажет себя в условиях города и региона. По данной инициативе я еще не слышал, чтобы у нас были какие-то обсуждения. Но культура поведения в общественных местах Тюмени и области всех весьма интересует, и не всем нравится, что кто-то позволяет себе подобное. Мы за чистоту в городе и чистоту поведения. Все хотят приходить отдыхать в парк или сквер, чтобы наслаждаться природой и теми условиями, которые созданы для горожан, хочется получить максимум удовольствия и положительных эмоций от таких прогулок, – прокомментировал Владимир Пушкарев.

Заместитель председателя комитета по социальной политике добавил, что культуру поведения в общественных местах необходимо формировать с детского сада или в семье. Родители должны научить своего ребенка правильно вести себя в обществе, парках, скверах и других местах массового скопления людей.

– Культура поведения в общественных местах формируется в семье, еще с детского сада, именно там необходимо формировать такое поведение в молодых ребятах и прививать, чтобы мы потом не приходили к подобным решениям, когда уже деваться некуда, и вводили аналогичные штрафы. Хочу отметить, что я нахожу время, чтобы прогуливаться в наших любимых местах Тюмени: набережная или экопарк, например. Но я не помню таких фактов, чтобы была необходимость поднимать подобные вопросы, – отметил Владимир Пушкарев.

Напомним, что за выгул собак высотой от 40 см без поводка и намордника в Тюмени будут штрафовать. Документ подписан губернатором Александром Моором.