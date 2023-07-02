Тюменцам назвали основные правила безопасного поведения на водоемах

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Тюменцы выпустили анимированный ролик о безопасном поведении в водоёмах В сети вышел анимированный ролик под слоганом: «Соблюдай правила безопасного поведения в воде, чтобы уберечь себя от опасности». Он напоминает о том, какие действия необходимо совершать при посещении водоёмов в летний период.

Авторы рассказывают об основных правилах поведения в воде. Например, купаться в специально оборудованных местах, использовать нарукавники и спасательный жилет. Также тюменцам советуют входить в водоём осторожно и медленно, в перерывах играть в подвижные игры и плавать вдоль берега.

В отдельном блоке затрагивают тему поведения в опасных ситуациях. При запутывании в водорослях советуют не паниковать и грести у самой поверхности. При сильном течении необходимо плыть по его направлению и стараться приближаться к земле. А если кто-то тонет, то нужно бросить спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце и вызвать спасателей.

— Совсем скоро в Тюмень снова придет жара. И родители вместе с детьми будут проводить время на свежем воздухе: отправятся на базы отдыха, где есть открытые водоёмы. Чтобы времяпрепровождение прошло приятно и без чрезвычайных ситуаций, стоит помнить о нескольких правилах, о которых мы рассказали в нашем ролике, — пояснила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Справка «КП»

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